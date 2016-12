Les Lausannois trouvent enfin de l’eau au lacd de Sauvabelin

Depuis mars dernier, même avec la meilleure volonté du monde, les Lausannois n’auraient pas trouvé de l’eau au lac de Sauvabelin. Normal: il avait été vidé de ses poissons, puis vidé tout court, pour de nécessaires travaux de renaturation du site. Mais tout cela, c’est de l’histoire ancienne. Depuis peu, la gouille préférée des familles a refait le plein d’eau. Elle est certes un peu gelée par endroits, mais en cette fin d’année, on se précipite à nouveau autour d’un bassin voulu plus naturel.

D’un montant de 3,7 millions de francs, les travaux n’ont pas seulement touché le plan d’eau, mais aussi les berges et la forêt. Le lac tout d’abord. Après avoir délogé ses carpes koï joufflues originaires d’Asie, l’eau a été pompée afin de curer la vase polluée au cuivre qui s’accumulait au fond. Aujourd’hui, la nouvelle eau provient de deux sources du Mont-sur-Lausanne.

L’étanchéité des berges a également été revue. Fini les rebords en béton qui dénaturaient le paysage. Désormais, les berges sont faites de galets et plongent en pente très douce sous la surface. Bientôt, carpes et brochets peupleront les eaux, mais il y aura moins de poissons qu’avant, le but étant de conserver la biodiversité et un certain équilibre.

Sentier et place de jeux

Le chemin autour du lac a subi lui aussi un sérieux lifting. Son tracé n’est déjà plus le même. Il serpente davantage en lisière de forêt. Il est tout de gravier composté, un revêtement suffisamment dur pour permettre de se balader en trottinette, en fauteuil roulant ou en poussette.

Au sud du lac, de petits étangs ont été creusés. Ils abriteront grenouilles rousses, tritons alpestres et salamandres. Ce n’est toutefois qu’au printemps prochain que l’entier du site montrera son visage définitif. Il reste à réaliser des pontons et des passerelles, et à parsemer les lieux de plantes aquatiques et terrestres indigènes.

Enfin, une nouvelle place de jeu est ouverte. Elle retrouve l’emplacement qu’elle avait quitté en 1974, juste devant les restaurants. L’ancienne place deviendra une aire de pique-nique. (TDG)