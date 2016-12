Les Grisons craignent un nouveau revers pour leur candidature olympique

Ils ne sont plus que deux dans la course à une candidature suisse pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Au 15 décembre dernier, date de dépôt des dossiers, restait d’un côté le projet de Suisse occidentale, regroupant le Valais, Vaud, Fribourg et Berne. Et de l’autre, celui des Grisons. Swiss Olympic fera son choix au printemps prochain. A moins que l’association n’ait plus à ce moment-là qu’un seul dossier sous les yeux. Le 12 février, les citoyens des Grisons sont appelés à donner leur feu vert à la candidature de leur canton et à un crédit de 25 millions de francs pour la développer. Un non signerait la fin nette du rêve olympique en Suisse orientale.

Cette votation n’était pas obligatoire. Mais les porteurs du projet veulent s’assurer du soutien populaire et envoyer un signal positif à Swiss Olympic après l’échec surprise de 2013. Les citoyens grisons avaient alors rejeté une candidature de St. Moritz et Davos aux JO de 2022, après que l’institution olympique helvétique l’avait choisie face à une candidature de Genève et du Valais. Précisons que si Swiss Olympic sélectionne le candidat grison au printemps prochain, tout ne sera pas encore acquis: le projet définitif devra encore passer dans les urnes, probablement à l’automne 2018.

Qu’est-ce qui motive un nouvel essai si peu de temps après une défaite amère? «La situation économique du canton s’est détériorée! Nous sommes aujourd’hui dans une conjoncture très difficile. Le canton ne se développe plus», affirme Jürg Michel, directeur de l’Union grisonne des arts et métiers, qui est à l’origine du projet, avec d’autres faîtières économiques et la section régionale d’HotellerieSuisse. Pour ces dernières, pour le Gouvernement et pour une majorité bourgeoise du Grand Conseil, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques donnera une impulsion au canton.

Les organisateurs promettent de gommer les défauts de 2013. Comme l’autorise désormais le Comité international olympique (CIO), ils proposent une manifestation redimensionnée et décentralisée. Ils envisageant de répartir les compétitions sur plusieurs sites dans le canton – pas seulement St. Moritz et Davos – et en dehors de ses frontières, à Zurich, Obwald et Schwytz. Une solution qui permettra d’utiliser autant que possible des infrastructures existantes et d’éviter les constructions temporaires. Les coûts et l’environnement en bénéficieront. Les partisans de la compétition assurent ne pas vouloir verser dans le gigantisme.

Pour les opposants – qui réunissent partis de gauche et associations de protection de la nature – c’est de la poudre aux yeux: comment ne pas faire hors-norme pour une manifestation aussi importante que les JO? La conseillère nationale socialiste Silva Semadeni a mené la fronde il y a trois ans. Elle n’est pas convaincue par cette nouvelle candidature. «D’abord parce qu’on nous oblige à voter une deuxième fois alors que nous avons clairement dit non il y a peu. Ce n’est pas démocratique.»

Sur le fond, les arguments sont essentiellement les mêmes qu’il y a trois ans: organiser les Jeux présente un risque financier trop important pour le canton et la Confédération. Et les retombées économiques tant attendues ne sont qu’un mirage, comme le montrent des études de l’Université d’Oxford sur les JO des dernières cinquante dernières années. Silva Semadeni exprime aussi des doutes sur la faisabilité de Jeux décentralisés. «En l’état actuel du dossier, rien ne permet de dire que cela sera possible.» Zurich se montre en effet réticente; la Ville a dit son refus de contribuer financièrement ou d’être la ville hôte. Quant au canton de Schwytz, il attend le verdict des urnes avant de dire s’il souhaite se joindre à l’aventure.

Chances intactes

Opposants et partisans ne s’aventurent pas à faire de pronostic sur l’issue du vote du 12 février. Mais le conseiller d’Etat en charge de l’Economie, Jon Domenic Parolini (PBD), juge les chances de succès «intactes» au vu de la large acceptation du projet par le parlement.

A supposer que le Canton obtienne le soutien de ses citoyens et remporte son duel face à la Suisse occidentale, restera encore à convaincre le CIO, qui désignera la ville hôte en 2019. Pour Jon Domenic Parolini, plusieurs facteurs parlent en faveur d’une olympiade grisonne, après celles de 1928 et 1948 à St. Moritz, notamment les infrastructures ou l’expérience dans l’accueil de grands événements comme le World Economic Forum. «Et il y a la tradition. L’origine des sports d’hiver repose dans les Alpes grisonnes.» (TDG)