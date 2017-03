Le salaire de la patronne de la Poste embarrasse

C'est la question qui fâche. Laquelle? Celle des revenus des managers qui dirigent les entreprises publiques. Les montants crèvent le plafond et atteignent, voire dépassent, le million de francs par année. Le Conseil fédéral a tiré la sonnette d'alarme et a demandé que la part variable des revenus ne dépasse pas 50% de la part fixe. La patronne de la Poste Susanne Ruoff, qui présentait son bilan 2016 à Berne ce jeudi matin, est concernée. Ses revenus annuels 2015 se montent à 984'000 francs, dont une part fixe de 610'000 francs et une part variable de 327'000 francs (soit 53,61% du salaire fixe). Le patron des CFF Andreas Meyer et surtout celui de de Ruag, Urs Breitmeier, sont encore plus touchés comme nous l'avions montré dans un tableau au début de cette année.

«Le Conseil fédéral fixe les règles»

Nous avons donc demandé ce jeudi à Urs Schwaller, le nouveau président du Conseil d'administration de la Poste, s'il allait baisser le salaire de sa CEO Susanne Ruoff. Sa réponse: «D'abord Mme Ruoff, il faut être clair, ne dépasse pas le million de francs. Il appartient au propriétaire, donc au Conseil fédéral, de fixer les règles des revenus. Il l'a fait et nous nous y conformerons. Nous discutons au Conseil d'administration comment le faire et une décision sera prise d'ici la fin de l'année».

Après des mois de discussions, on ne sait donc toujours pas si la Poste baissera un peu le salaire de sa directrice. Ou si elle augmentera la part fixe du revenu pour mécaniquement diminuer la part variable en dessous des 50%.

Revenu diminué de moitié

Et que pense Urs Schwaller de la motion, acceptée par une large majorité d'une Commission du Conseil national, pour ramener le revenu des dirigeants d'entreprises publiques au niveau du salaire d'un conseiller fédéral? Soit grosso modo 500 000 francs. Estime-t-il que ce serait dommageable pour l'entreprise? Même prudence de Sioux de l'ancien conseiller aux Etats fribourgeois. «Il y a une année je vous aurais livré un commentaire politique. Aujourd'hui, je vous dis qu'il s'agit d'une motion au National. Laissons le débat se faire et ce qu'il en adviendra au Conseil des Etats. Et nous nous plierons au résultat».

A Berne, peu de gens estiment que le Conseil des Etats acceptera de diviser en deux les salaires actuels des dirigeants de la Poste, des CFF ou de RUAG. Le plafond est jugé trop contraignant, trop bas et problématique pour l'engagement de managers compétents. (TDG)