Le carnaval de Lucerne a vécu son apothéose

Le cortège, point d'orgue du lundi de carnaval, le «Güdismontag», s'est ébranlé en début d'après-midi. Les «guggen» alternaient avec des chars hauts en couleur, parfois tirés par des chevaux.

Sur ces chars prenaient place de grands bonshommes en papier mâché, une grenouille couronnée d'or ou un igloo gardé par des ours polaires. La palme va au char transportant un sanglier cuirassé, les naseaux fumants, accompagné d'un canon à confettis. A côté des chars prenaient place des personnages, des aliens ou des démons, mais aussi la reine d'Angleterre ou le guitariste d'AC/DC. Certains distribuaient à la foule des oranges et des boissons.

Météo printanière

Outre ces douceurs, les curieux massés sur le pont traversant la rade bénéficiaient d'un soleil rayonnant et d'un temps chaud pour la saison. La foule était d'ailleurs plus nombreuse que l'année passée, lorsque 40'000 personnes avaient fait le déplacement.

Le carnaval de Lucerne est un des plus importants de Suisse avec ceux de Bâle et Bellinzone. Un premier cortège s'est déroulé jeudi devant 36'000 personnes et les rues de la vieille ville étaient également animées vendredi et samedi.

Après une pause dominicale, le lundi de carnaval, le «Güdismontag» a relancé les festivités dès 6h, avec 4000 fêtards déjà présents.

Au total, l'édition 2017 du carnaval de Lucerne s'achemine vers un record. Au total, plus de 80'000 personnes ont vu les deux cortèges, contre 62'000 l'année passée. Le carnaval se clôturera dans la nuit de mardi à mercredi, Mardi gras faisant place au Carême.

