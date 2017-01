Le Théâtre de Carouge tient son financement

Devisé à 54 millions de francs, le coût du projet de démolition et reconstruction du Théâtre de Carouge est aujourd’hui presque couvert. Les apports attendus du Canton, des communes genevoises et de privés sont acquis ou en phase de validation. Conséquence: le 19 janvier, le Conseil administratif carougeois saisira le Conseil municipal d’un crédit de construction d’un peu plus de 20 millions pour compléter les fonds nécessaires.

Si tout se déroule sans accroc – c’est-à-dire sans référendum ou opposition aux autorisations – le chantier pourrait démarrer à la fin de l’été 2017, espère Stéphanie Lammar, conseillère administrative carougeoise responsable des affaires culturelles. En cas de scrutin populaire, le retard serait d’au moins six mois. Les travaux dureront environ deux ans.

Moins qu’espéré de l’Etat

Le 21 décembre, le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil une demande de crédit de 10 millions de francs, représentant la part cantonale à ce projet. A priori, cet investissement ne devrait pas être trop contesté puisqu’il fait partie des mesures négociées avec les communes dans le cadre de la répartition des tâches entre celles-ci et l’Etat.

«Nous avions en réalité sollicité une aide de 15 millions de francs, précise Stéphanie Lammar. Car cela correspondrait, en francs actualisés, à ce que le Canton a fourni lors de la construction du théâtre en 1972. Le Conseil d’Etat proposait au départ 5 millions, mais il a finalement accepté de monter à 10 millions.»

Il a dès lors fallu combler ce manque de 5 millions. «L’Association des communes genevoises a accepté, le 30 novembre, de participer à hauteur de 7 millions, soit 2 millions de plus que prévu jusque-là, explique la magistrate. Le Conseil de fondation du théâtre va également tenter de trouver 16 millions, au lieu de 13, en provenance du secteur privé.»

Le montant de l’investissement soumis au Conseil municipal variera en fonction du résultat de cette quête, qui est à bout touchant. Il oscillera entre 21 et 24 millions, restant dans la cible annoncée par le Conseil administratif dès 2013.

Un risque de référendum

Sachant que le crédit d’étude adopté le 29 avril 2014 avait été contesté par un référendum lancé par le MCG (il avait échoué pour 44 signatures), il n’est pas impossible que le crédit d’investissement le soit à son tour. «Nous espérons que non, réagit Stéphanie Lammar. A l’époque, la principale critique portait sur une potentielle explosion du coût. Or, aujourd’hui, les principales soumissions sont rentrées, avec des prix garantis. Le risque est donc limité au maximum.»

Quant à l’argument qui plaide pour une simple rénovation des lieux, il est écarté par la conseillère administrative pour deux raisons: «Financièrement, cela reviendrait au même pour la Commune puisque la facture d’une rénovation est évaluée à 21 millions de francs. Mais, surtout, cela ne permettrait pas de résoudre les différents problèmes que pose l’infrastructure actuelle.»

En effet, construit sans l’avis des utilisateurs, le théâtre est mal conçu tant pour les spectateurs (même si cela ne se voit pas de prime abord) que pour les artistes. «De plus, conclut la magistrate, le nouveau théâtre permettra de regrouper la salle de répétition et la salle Gérard-Carrat – dont le bail arrive à terme – ainsi que d’autres locaux aujourd’hui dispersés. C’est réellement un beau projet. Avec lui, Carouge pourra continuer à jouer le rôle culturel important qui est le sien, en particulier celui de théâtre de création.»

Un projet issu d’un concours

La Ville de Carouge a lancé en janvier 2011 un concours d’architecture dans lequel les participants pouvaient proposer soit une reconstruction du théâtre, soit une rénovation de l’enveloppe actuelle. Seul un candidat sur 32 a tenté la seconde option. Le mandat comprenait également l’étude de la rénovation de la salle des fêtes. A l’unanimité du jury, c’est le projet du bureau Pont 12, de Lausanne, qui l’a emporté.

Côté théâtre, le projet lauréat offre la possibilité de regrouper, sur une surface de 5200 m², les 2250 m² de locaux actuellement loués dans d’autres lieux. Il prévoit la réalisation d’une salle de 500 places, avec une scène de 364 m² (contre 222 aujourd’hui), ainsi que des loges et des espaces techniques. Y logeront également une petite salle modulable de 100 à 200 places, ainsi qu’une salle de répétition, une bibliothèque, une salle de travail et des bureaux administratifs.

L’intervention sur le bâtiment actuel – qui a été mis en service en 1972 – serait de toute façon devenue indispensable pour des raisons de sécurité. Il fallait procéder à l’élimination de l’amiante, remplacer les installations techniques et adapter l’infrastructure aux normes énergétiques.

Le coût du nouveau théâtre a été devisé à 54 millions de francs, dont un peu moins de la moitié sera à la charge de la Commune. Il devrait être opérationnel dès 2020. Quant à la rénovation de la salle des fêtes, la facture des travaux oscillera entre 8 et 9 millions de francs. E.BY (TDG)