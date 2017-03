Le Conseil de sécurité évoque des sanctions

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit jeudi «profondément inquiet» de la dégradation de la situation humanitaire et de la famine au Soudan du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France évoquant à nouveau la possibilité de sanctions et d'un embargo sur les armes.

Pillages des missions humanitaires et de l'ONU, viols en série, recrutement d'enfants soldats et famine: six ans après l'indépendance, «tout l'optimisme qui avait accompagné la naissance du Soudan du Sud a été anéanti par les divisions internes, les rivalités et le comportement irresponsable de certains de ses dirigeants», a souligné le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui participait à la réunion du Conseil sur ce dossier.

«Malgré l'alarme sonnée par les Nations unies et la communauté internationale, le gouvernement n'a toujours pas exprimé d'inquiétude substantielle ni pris aucune mesure concrète pour répondre à la situation de sa population», a-t-il déclaré, dénonçant «un refus des dirigeants de reconnaître la crise et d'assumer leurs responsabilités pour y mettre fin.»

Revenir à un cessez-le feu

Si l'inquiétude face à la poursuite des combats, aux atrocités commises et à l'aggravation de la situation humanitaire semble unanimement partagée, toute la question est de savoir quels moyens le Conseil de sécurité peut utiliser pour pousser les forces du président Salva Kiir et la rébellion fidèle à l'ancien vice-président Riek Machar à revenir à un cessez-le feu et à reprendre un dialogue politique conformément à un accord de paix signé en 2015.

Les Etats-Unis, qui avaient proposé en vain en décembre d'imposer un embargo sur les armes à ce pays et des sanctions contre certains dirigeants, ont à nouveau évoqué cette possibilité jeudi, soutenus par la France et le Royaume-Uni.

«Nous sommes scandalisés par ce qui se passe au Soudan du Sud», a souligné Michele Sison, vice-ambassadrice des Etats-Unis, parrains de l'indépendance en 2011. «Nous avons eu avertissement après avertissement sur la perspective de nouvelles atrocités de masse (...)

Embargo sur les armes?

En décembre, certains collègues du Conseil de sécurité avaient argué qu'une telle pression serait contre-productive, car cela bloquerait le processus politique. Mais il n'y a eu aucune avancée depuis décembre, la situation s'est détériorée», a-t-elle déploré, semblant ainsi reprendre sur ce sujet la position de l'administration Obama.

Selon elle, les obstacles du gouvernement au travail des humanitaires dans les zones touchées par la famine pourraient équivaloir à «affamer délibérément les populations». «L'embargo sur les armes est l'un des outils que pourrait utiliser le Conseil pour répondre à ces violences», a-t-elle plaidé, en rappelant que le Conseil pourrait aussi adopter des sanctions contre les responsables de cette politique.

Un projet de résolution comportant un embargo sur les armes et des sanctions contre certains dirigeants avait été rejeté en décembre, faute de réunir les neuf voix nécessaires à son adoption, sur les 15 pays membres du Conseil.

La famine menace de s'aggraver

La Russie, la Chine, le Japon, la Malaisie, le Venezuela, ainsi que l'Angola, l'Egypte et le Sénégal s'étaient abstenus. Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, qui présidait les débats à New York jeudi, a lui aussi plaidé à nouveau pour un embargo sur les armes, indiquant qu'il redemanderait au Conseil d'examiner cette possibilité, sans toutefois donner de date.

Selon les chiffres cités par Antonio Guterres, quelque 100'000 Sud-Soudanais souffrent déjà de famine. Un million de personnes supplémentaires sont directement menacées, et quelque 5,5 millions de personnes pourraient manquer gravement de nourriture d'ici l'été.

Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile ayant fait des dizaines de milliers de morts, malgré le déploiement de quelque 12'000 Casques bleus. Quelque trois millions de personnes ont été déplacées par les combats, dont la moitié ont fui dans les pays voisins, pour beaucoup en Ouganda. Plus de 220'000 sont réfugiées sur les sites des Nations unies. (afp/nxp)