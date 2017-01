Lausanne va redonner une vraie place à la Riponne

Parent pauvre des «urbanités» lausannoises, la Riponne bénéficiera bientôt d’un regain d’attention. Qualifiée de «désert de béton» par Daniel Brélaz, la place a régulièrement suscité les passions sans que n’émerge un réel projet pour son réaménagement. «C’est à la fois une place emblématique, parce qu’elle est grande et qu’elle constitue un lieu de passage important, mais aussi probablement l’un des plus grands échecs urbanistiques de cette ville. D’où l’envie forte d’aller de l’avant», pose le syndic Grégoire Junod.

«Approche participative»

La Municipalité ouvrira durant la seconde partie de la législature «une grande réflexion avec une approche participative importante». Elle devra faire émerger un projet global, incluant l’agora et l’occupation de certains locaux qui la bordent. Le Folklor vient d’ouvrir dans l’ex-salle des sociétés, mais la Brûlerie, prévue dans l’ancien Mövenpick, est «figée pour diverses raisons», commente Eric Borgeaud, l’un des associés du projet. Quant à l’ancien Cinéma Romandie, il est au point mort, notamment parce que aucune solution n’a été trouvée pour reloger BDFIL.

«Jusqu’à maintenant, nous avons procédé par petites touches avec des aménagements pragmatiques et rapides pour ramener de l’animation. Nous pouvons citer les food trucks, la Grenette ou encore Lausanne Jardins. Il faut concilier ça avec une action à plus long terme», explique le syndic.

Et des idées ont déjà commencé à germer. «Toutes les pistes de réflexion doivent être prises en compte. Jusqu’à maintenant, la Ville n’a pas réellement lancé le chantier de la Riponne, donc tout reste ouvert. Nous verrons ce que souhaitent les Lausannois», insiste Grégoire Junod. Les premières suggestions permettent tout de même de dégager de grands axes de réflexion. Passage en revue.

Un bâtiment sur le parking

En 2011, la municipale Silvia Zamora avait lancé un projet pour regrouper bibliothèque et archives communales en un même bâtiment au-dessus de l’entrée actuelle du parking. L’ouverture au public était d’ailleurs espérée pour 2017. Depuis, le projet a évolué en une Maison du Livre, qui prendra place sous la rampe Vigie-Gonin dans le cadre de l’arrivée attendue du tram au Flon. Pour autant, l’idée de «fermer» la place par une construction à l’ouest n’est pas morte. Elle a d’ailleurs été reprise en 2014 lorsque Olivier Français avait suggéré de surélever l’agora.

Rehausser la place

L’ancien municipal des Travaux avait proposé d’élever le parking d’un étage pour lui permettre d’accueillir 200 véhicules supplémentaires. La place s’étalerait alors sur ce nouvel étage et serait complètement rénovée. Deux bâtiments le long de la rue du Tunnel fermeraient l’espace côté ouest. Quand l’idée avait été lancée, le socialiste Philippe Mivelaz évoquait des «problèmes d’intégration à résoudre». Notamment parce que les piétons qui remonteraient depuis la Palud se trouveraient face à un grand mur au sommet de la rue de la Madeleine. L’élu rose s’intéresse toujours au dossier puisqu’il a récemment déposé un postulat pour demander qu’une grenette solaire soit construite sur la place.

Le retour d’une grenette

La Riponne a déjà eu sa grenette. Elle accueillait les assemblées publiques jusqu’à sa démolition, en 1933. Une nouvelle mouture, recouverte de panneaux solaires, fournirait de l’électricité pour une trentaine de ménages lausannois. Elle se trouverait sur la partie ouest de la place et pourrait accueillir des manifestations et le marché des brocanteurs. Récemment, dans Le Temps, l’architecte Patrick Heiz se rapprochait de cette idée via un «plaidoyer pour un marché couvert à la Riponne». «Grande vitrine des plus beaux produits du terroir, cette superstructure serait aussi le théâtre d’autres activités d’importance régionale, fièrement accueillies au cœur de la capitale vaudoise: concerts, manifestations sportives, foires, marché de Noël», écrivait-il. En somme, un lieu central et de convergence, comme le souhaite aussi Grégoire Junod: «La Riponne doit conserver une fonction sociale importante, c’est une place de rassemblement.» Sur ce point, le Vert’libéral Jean-Christophe Birchler a proposé d’en faire un Biergarten, genre de grande brasserie en plein air prisée en Allemagne.

Repenser la voiture

«Il faut trouver une solution qui intègre notre principal problème, à savoir la cohabitation avec la voiture. D’ailleurs, beaucoup d’architectes ont déjà réfléchi à supprimer le trafic et à revoir les accès au parking», souligne le syndic. Sur ce point, la plupart des idées comportent déjà des variantes à la situation actuelle, mais il s’agit d’en mesurer les conséquences sur les axes alentours, notamment du côté du Tunnel, où la place doit aussi être réaménagée. (TDG)