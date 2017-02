La nouvelle vie de Samira Asgari commence à Boston

«Third time lucky!» La troisième tentative de Samira Asgari pour entrer sur le territoire américain fut la bonne, comme elle l’indiquait le week-end dernier sur son compte Twitter. Après avoir reçu par deux fois l’interdiction de monter dans l’avion qui devait l’emmener aux Etats-Unis, la chercheuse de l’EPFL d’origine iranienne a pu se rendre à Boston vendredi dernier grâce à un blocage provisoire du décret anti-immigration de Donald Trump par les tribunaux américains.

Une semaine après sa tumultueuse odyssée, la généticienne espère pouvoir commencer le plus vite possible ses recherches au Brigham and Women’s Hospital à Boston. «Tout est allé très vite, explique-t-elle. Mon avocat m’a appelée le 2 février et m’a dit que Lufthansa allait autoriser les gens munis d’un visa à se rendre à Boston. J’ai réservé un vol pour le lendemain. Le 3 février, mon petit ami s’est levé à 3 h du matin pour m’amener de Lausanne à Zurich afin que je puisse prendre un avion tôt pour Francfort.»

«Un agent m’a dit en souriant que le monde entier savait que j’avais pu me poser à Boston.»

Une fois en Allemagne, Samira Asgari a vu ses papiers vérifiés pendant une dizaine de minutes par les autorités avant qu’elles l’autorisent à monter dans l’avion. A Boston, les gardes-frontière l’ont soumise à un interrogatoire plus poussé que celui auxquels les voyageurs étrangers doivent normalement se plier, car l’Iran fait partie des sept pays à majorité musulmane dont l’immigration aux Etats-Unis devait provisoirement être gelée par le décret de Donald Trump.

«Ils m’ont posé des questions sur mes recherches en Iran et à Lausanne, raconte la scientifique âgée de 30 ans. Je leur ai demandé si je pouvais appeler mon copain pour lui dire que j’étais bien arrivée. Un agent m’a dit en souriant que les appels étaient interdits, mais que le monde entier savait que j’avais pu me poser à Boston.» Quand le garde-frontière lui a rendu ses papiers, Samira Asgari lui a demandé si elle pouvait passer: «Il m’a répondu que je le pouvais et m’a souhaité la bienvenue aux Etats-Unis.»

Plainte contre Trump

Samira Asgari avait porté plainte contre Donald Trump et trois représentants de son administration le 1er février dernier. Une audience était prévue le 6 février pour examiner sa requête pour pouvoir se rendre à Boston. Cette audience a été annulée en raison de l’arrivée de la jeune femme aux Etats-Unis, mais la plainte, elle, court toujours. Dans l’immédiat, Samira Asgari ne se préoccupe pas des tribunaux. La généticienne, docteur de l’EPFL, cherche un logement avec l’aide de son petit ami lausannois. Une quête compliquée ces derniers jours par les abondantes chutes de neige en Nouvelle-Angleterre. «Les gens ici sont extrêmement chaleureux et m’ont affirmé qu’ils n’étaient pas d’accord avec le décret du président Trump, explique-t-elle. Etre ici est une opportunité pour moi. Et j’espère que mes recherches aideront la société.»

Samira Asgari a déjà vécu un Super Bowl, la traditionnelle finale du championnat de football américain, remportée pour la 5e fois par l’équipe de Boston dimanche dernier. «J’ai suivi le match dans une pizzeria où les gens chantaient et célébraient, glisse-t-elle. C’était quelque chose de nouveau pour moi.» Seul bémol provisoire à cette rapide intégration: Samira Asgari ne peut pas quitter le territoire américain. «J’ai peur d’être à nouveau bloquée, conclut-elle. J’avais même une certaine appréhension de me rendre dans un autre Etat que le Massachusetts. Ma famille est en Iran. C’est dur pour moi de me dire que je ne vais pas pouvoir les revoir rapidement.» (TDG)