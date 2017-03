La Chaux-de-Fonds voit naître une filière des arts du cirque

L’entrée se trouve au beau milieu de la neige et du gris, dans la zone industrielle de La Chaux-de-Fonds. Les paillettes apparaissent dès le seuil de cette grande halle de 550 m2 franchi: les cordes et les attaches des acrobates pendent au plafond, un énorme trampoline trône au centre de la pièce, tandis que débordent çà et là fanfreluches et morceaux de décor. Autour, les artistes du Circo Bello ont pris possession du Centre des arts du cirque des Montagnes neuchâteloises, qui a ouvert ses portes lundi dernier.



Le cirque pourra ainsi répondre à la demande grandissante. Grâce à cette nouvelle école, jusqu’à 300 élèves pourront se former au trapèze, au jonglage, à la contorsion et à mille autres acrobaties. «Le cirque est reconnu par les pédagogues tant pour ses qualités de développement moteur que sociales, déclare Hugo Beretta, président de l’association Circo Bello. Non seulement il développe les réflexes, mais il entraîne un bel esprit de cohésion. Le cirque est d’ailleurs de plus en plus reconnu dans les institutions scolaires.»

Un art très varié

A l’ère du numérique et des polémiques sur l’utilisation des animaux dans des spectacles, le cirque n’appartient ainsi pas au passé. «Il y a tant de cirques différents: outre le cirque traditionnel, il y a par exemple le contemporain, qui est plus théâtral, davantage basé sur des performances artistiques, détaille Hugo Beretta. C’est un art très varié, multidisciplinaire, qui s’adapte à l’air du temps. Le Cirque du Soleil (ndlr: célèbre troupe basée à Montréal) a en permanence 500 dates réservées à l’avance.»

Les ouvriers qui peaufinent le centre sont également les artistes du Circo Bello. Leurs points communs: la passion et la jeunesse. A notre demande, la contorsionniste Margarita Arancibia dépose son chiffon pour se mettre en position du cobra, les pieds collés aux oreilles. Kéran, 10 ans, laisse volontiers la serpillière de côté pour faire voler ses boucles sur le trampoline. Le petit acrobate, en formation Sports-Arts-Etudes, consacre dix heures hebdomadaires à son entraînement.

«Après mes études, j’espère que je pourrai me lancer dans une carrière professionnelle»

Il partage avec le solide Joan Eppner, 19 ans, le rêve de faire du cirque son métier. Cet étudiant en sport et en mathématiques à l’Université de Neuchâtel s’est spécialisé dans le portage, l’acrobatie et l’équilibrisme, explique-t-il après s’être hissé à l’horizontale sur un monte-charge pour une séance photos. «Après mes études, j’espère que je pourrai me lancer dans une carrière professionnelle», confie le jeune homme.

Une filière professionnelle

Circo Bello se donne pour ambition de devenir l’un des pôles de formation professionnelle de Suisse. Il en existe déjà une à Vevey et à Genève, mais elles restent petites et ne sont pas reconnues par l’Etat. «Nous voudrions créer un pôle commun, souligne Hugo Beretta. En collaborant, nous deviendrons plus forts et parviendrons à acquérir une vraie légitimité, tant dans le monde du cirque qu’auprès des instances officielles.» Un coup de pouce d’autant plus bienvenu qu’il n’est pas évident de vivre du cirque, surtout dans notre pays. «La Suisse est très petite sur l’échelle du cirque mondial, poursuit Hugo Beretta. Le clown Dimitri est parvenu à mener une carrière jusqu’au bout, mais il fait partie des exceptions.» Ceux qui y tentent leur chance voyagent beaucoup. Sur l’escalier menant aux vestiaires, Pauline et Raoul Nieuwenhuyse, jeunes mariés de 24 et 23 ans, peignent les marches d’un rouge typique du cirque. «Nous revenons du Qatar, raconte Pauline. Nous n’appartenons pas à une troupe, nous les rejoignons au gré des besoins et des opportunités. Nous effectuons des portages, lorsque nous ne sommes pas recrutés comme peintre en bâtiment!»

Cirque social

La joyeuse troupe est soudée comme une famille. Cindy Mossion, responsable artistique et pédagogique, est également la compagne d’Hugo Beretta. «Cindy est née en France et est une enfant de la DDASS, relate le jeune homme. Elle a connu le cirque grâce à l’intervention d’une responsable qui a tout fait pour les initier.» Ce n’est donc pas vraiment un hasard si le nouveau centre a aussi pour vocation de devenir l’un des points d’attache du cirque social en Suisse. Le Circo Bello a déjà de l’expérience en la matière. «Au Locle, nous avons monté un spectacle avec des jeunes à deux doigts d’être envoyés en prison. L’effet est vraiment positif. Lorsqu’ils sont applaudis, ils se sentent valorisés. Cela leur prouve qu’ils sont capables.»

L’aventure a commencé cette semaine, avec les premiers cours. Hugo Beretta se réjouit déjà du prochain spectacle. «Nous collaborons avec 55 élèves musiciens du conservatoire. Avec nos 45 circassiens, cela fait une centaine de gosses de moins de 18 ans qui se produisent sur scène, compte-t-il avec un grand sourire. C’est juste magique!» (TDG)