Il tente de faire sauter son ex: 4 ans de prison

Un Italien de 75 ans a été condamné jeudi à une peine de prison de quatre ans par le tribunal régional Jura bernois-Seeland, à Bienne. Il comparaissait depuis mardi pour avoir voulu tuer son ancienne épouse en faisant exploser plusieurs bombes, en septembre 2015, à Büren an der Aare (BE).

Le tribunal de première instance a considéré que le retraité avait bien voulu réduire en poussière le restaurant de son ex-femme afin de tuer cette dernière. L'homme en avait été empêché par son fils, qui avait pu le maîtriser juste devant l'établissement. Même si dans la bagarre un coup de feu avait retenti, personne n'avait été blessé.

La dispute avait provoqué une forte mobilisation policière. La voie adjacente au bâtiment et plusieurs rues environnantes avaient été bouclées. Le retraité avait été arrêté par la police avec quatre kilos d'explosifs dans son sac, qui auraient pu provoquer un véritable feu d'artifice, selon les experts. Il avait bricolé des bombes avec des boîtes de conserve et des bouteilles.

L'homme était venu depuis le sud de l'Italie en bus de voyage en possession de ces bombes artisanales. Arrivé près du restaurant à Büren an der Aare, il aurait eu tout le temps d'allumer les mèches, mais ne l'avait finalement pas fait, a soutenu la défense. En arrière-fond de cette affaire, des querelles familiales. L'agressivité de l'accusé était notamment due à la perte de sa maison à Büren, qui lui pendait au nez après que sa femme et lui se sont séparés. Dans son réquisitoire, le Ministère public a dépeint un «petit chef italien despotique», qui n'hésitait pas à violenter son épouse et son fils quand il l'estimait nécessaire.

Affaire de maison

La défense a elle pointé du doigt le comportement «injuste» de l'ex-femme, qui soi-disant enfermait son mari à l'extérieur de la maison qu'il avait lui-même payée avec son 2e pilier. En voulant faire exploser le restaurant, l'homme n'aurait pas vraiment souhaité tuer son ex-épouse, mais seulement détruire ses raisons de vivre.

L'accusé n'a pas pipé mot devant le tribunal. Les juges se sont donc basés sur les interrogatoires de police. Le septuagénaire avait alors avoué qu'il voulait faire exploser le bâtiment, peu importe les gens à l'intérieur. Entre autres délits, il a été condamné pour actes préparatoires délictueux et incendie intentionnel.

Le tribunal lui a infligé une peine pécuniaire avec sursis - entre un et quatre ans - de 50 jours-amendes à 30 francs et à une amende de 300 francs. Son jugement se trouve à mi-chemin entre la requête du Ministère public et celle de la défense. Le premier demandait une peine de prison de cinq ans et demi, la seconde de 30 mois dont 18 avec sursis. (ats/nxp)