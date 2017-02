Guy Mettan: Vive l’information plurielle!

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Guy Mettan: La semaine dernière, j'ai signé ma dernière chronique pour le Courrier. Après cinq années d’échanges et de débats parfois controversés mais toujours vivants, chacun a repris sa liberté, comme on dit. Je tiens à remercier l’équipe du Courrier pour son hospitalité, son professionnalisme et surtout pour sa capacité à accueillir une voix qui n’exprime pas forcément son ADN. (...) Pour survivre, la presse doit donc montrer qu’elle est vivante, qu’elle est capable de réinsuffler de la pluralité, de la diversité et de la complexité dans son propre mode opératoire. Elle doit nourrir et non servir de laxatif ou de somnifère. C’est sa richesse et sa boulimie qui font sa force et non son obsession de plaire à ses actionnaires et aux puissants. C’est pourquoi il faut absolument lutter pour le pluralisme, l’ouverture des colonnes aux plumes dérangeantes, et sortir de l’étroit milieu des gens de bonne compagnie. Un vrai journal n’est pas « salonsfähig ». Par chance, ce pluralisme commence à s’instaurer au niveau mondial. Partout, en Asie, en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Russie émergent des nouveaux médias qui apportent leurs voix, leurs visions, leurs conceptions du monde. (...)

La vertu

Adrien Faure: A travers mes pérégrinations militantes et politiques, j'ai rencontré (au moins) quatre types de gens : des militants honnêtes qui souhaitaient réaliser le bien commun, des individus qui cherchaient à travers la politique à servir leurs intérêts propres, toutes sortes de gens positionnés quelque part entre ces deux pôles, et, enfin, des âmes en quête de chaleur humaine ou d'une occupation. Je ne m'étendrai pas davantage sur la dernière catégorie qui est celle, amorale et assez inoffensive, de ceux qui recherchent un hobby ou une extension de leur vie sociale (ou à l'inverse un cercle prêt à les accueillir pour combler un vide social). Quant à la troisième, elle ne se définit évidemment que par rapport aux deux premières. La seconde catégorie est celle qui arrive au pouvoir et qui le détient. Elle est le vice. La négation de la politique dans son sens noble de recherche de la meilleure forme d'organisation de la vie en société. Quid de la première ? (...)

L’OFEV, la nature et le PDC

Christophe Ebener: (...) Enfin, vous pourriez être un pêcheur soucieux de la protection des ombres de l’Arve, espèce que vous ne prélevez plus depuis deux décennies vu sa rareté. Dans ce cas, vous demanderiez l’analyse des contenus stomacaux de quelques harles bièvres pour démontrer que leur impact est important sur cette espèce menacée. L’OFEV, évidemment, ne vous offrira pas cette possibilité, et exigera au contraire que vous vous lanciez dans une étude scientifique longue et onéreuse avec une université pour démontrer que ces oiseaux pourraient éventuellement avoir un impact significatif! Las, si vous êtes passés par toutes ces étapes et que vous êtes toujours motivé par la protection des milieux aquatiques et des poissons, vous vous demandez comment un office, sous la direction d’une conseillère fédérale PDC, peut défendre une vision de la nature aussi antihumaniste et dogmatique, et tellement éloignée des idéologies politiques de ce bon vieux parti. La réponse, on s’en doute, est probablement liée au manque d’intérêt des autorités politiques pour ces problématiques, mais certainement aussi au fait que depuis des décennies, ne sont engagés à l’OFEV que les biologistes les plus conservateurs. Jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

L'arc lémanique, plaque tournante du Oud

Richard Etienne: Multinationales ou PME: toutes les sociétés du secteur de la parfumerie tentent d'obtenir un accès au précieusissime bois d'agar car le marché fleurit. Jusque-là confinée à la cosmétique moyen-orientale - ?son nom "Oud" - cette résine naturelle est en passe de devenir la "it" fragrance depuis qu'elle a été mise sur le devant de la scène par le couturier Tom Ford. Problème: l'arbre est une espèce protégée, et le trafic explose.

Dents blanches et Voie lactée

Pascal Décaillet: (...) Sur l'identité nationale, sur la frontière, sur la régulation des flux migratoires, sur l'absolue nécessité de réinventer une politique agricole et de soutenir les paysans français, sur la montée en puissance de l'Allemagne, sur la défense nationale, sur les réseaux de solidarité destinés à sauver les plus démunis, il n'a strictement aucun discours. En politique, je n'ai jamais cru, une seule seconde, à l'homme nouveau. Le rénovateur aux dents blanches, qui se rit du passé, que d'ailleurs il ignore. Le vendeur de camelote, aux allures de gendre idéal. Le télévangéliste Pepsodent, qui hurle : "Je vous aime, je vous aime tous !". Tout cela manque de tenue et de retenue. (...) Cette candidature a été créée de toutes pièces. Par qui ? (...)

Bayrou-Macron : le tracteur et la fusée

John Goetelen: (...) Depuis que François Bayrou a choisi d’ancrer le centre politique sur sa gauche en 2012 il a perdu beaucoup de supports et d’électeurs. Ce qui n’empêche pas sa petite entreprise de chercher des interstices de survie. Macron est l’homme idéal pour remettre le train Modem sur des rails visibles. Bayrou espère ne plus être En Marche… à l’ombre, comme il l’est depuis cinq ans! J’étais pro-Bayrou en 2007. Mais son manque de combativité, sa vision jamais très claire, son style discursif trop amorti, sa difficulté à rassembler autour de lui, l’ont logiquement écarté du pouvoir. Il y revient par procuration, en quelque sorte. Comment donc l’Emmanuel fait-il pour être le (presque) chéri des foules sentimentales? Comment les français, aussi hargneux envers la finance et les banquiers, aussi méfiants et excluants de tout représentant de l’argent, peuvent-ils être si nombreux à le soutenir? Parce qu’il rend possible une recomposition du Paysage Politique Français? (...)

