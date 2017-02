Ge/Servette se rate contre Kloten. Sans conséquence…

Ge/Servette - Kloten 2-4 (1-2 0-0 1-2)



Les Vernets, 6838 spectateurs.



Arbitres: MM. Eichmann et Kurmann; Fluri/Gnemmi.



Buts: 5e Fransson (Almond, Spaling) 1-0. 8e Cunti (Hollenstein, Sanguinetti) 1-1. 15e Grassi (Shore, Genoway/A 5 c 4) 1-2. 50e Riat (Paré) 2-2. 52e Praplan (Sanguinetti) 2-3. 60e (59’59’’) Bieber 2-4 (but vide).



Ge/Servette: Robert Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Bezina; Petschnig; Paré, Almond, Spaling; Jeremy Wick, Slater, Rod; Rubin, Romy, Riat; Traber, Kast, Simek; Impose



Kloten: Martin Gerber; Sanguinetti, Tim Ramholt; Gähler, Frick; Back, Harlacher; Steinauer; Grassi, Shore, Bieber; Praplan, Cunti, Hollenstein; Genoway, Obrist, Leone; Romano Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Homberger.



Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette, 6 x 2’ plus 5’(Tim Ramholt) plus pénalité de match (Tim Ramholt).