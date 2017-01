Deux chocs contre Genève et un week-end qui peut peser lourd

Ce n’est pas le moment de flancher! Alors que le sprint final vers les play-off est lancé, le LHC aborde un week-end qui sent la poudre avec deux derbies lémaniques au programme, ce samedi soir aux Vernets (19 h 45) et demain après-midi à Malley (15 h 45) contre Ge-Servette. Deux chocs qui peuvent lui permettre de frapper les esprits à plus d’un titre. D’un point de vue symbolique, tout d’abord. Après avoir essuyé deux défaites face à leur rival régional cette saison, les Lions ont à cœur de remettre l’église au milieu du village. «C’est le week-end idéal, que ce soit pour les supporters ou pour nous. Et, ce, tant au niveau du plaisir que de l’intensité, lâche Joël Genazzi. On n’a pas le choix de réagir, car il est hors de question de perdre quatre fois de suite contre Genève!»

Meilleur élève du hockey romand jusqu’ici, Lausanne veut, d’une part, marquer son territoire. Mais il a également l’occasion de conforter sa position au sein d’un quatuor de tête qu’il n’a jamais quitté depuis le coup d’envoi du championnat. En creusant l’écart avec son adversaire direct (7e, 16 unités de retard) ainsi que Lugano (6e, 12 unités de retard) et Davos (8e, 16 unités de retard), lesquels se voleront de toute manière des points en s’affrontant à deux reprises. «Il y a un gros coup à jouer, c’est vrai», concède Genazzi.

Objectif quatrième place

A 16 journées du terme de l’exercice régulier, la quatrième place est clairement devenue un objectif dans le vestiaire vaudois. Elle offrirait au LHC l’avantage de la glace en quart de finale des play-off. Et elle lui épargnerait un premier tour face à Berne, Zurich ou Zoug, les trois cadors de LNA. «L’idée, c’est aussi d’éviter de se retrouver dans une lutte impitoyable autour de la barre, précise le défenseur au No 79. On veut faire des points, tout en prenant de bonnes habitudes en vue des séries.»

Boucler la phase qualificative dans le top 4 confirmerait par ailleurs l’évolution positive du club lausannois. «Bien sûr que ça nous ferait plaisir et qu’on gagnerait en estime ainsi qu’en attractivité en ayant passé toute la saison parmi les quatre premiers, commente le directeur sportif, Jan Alston. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus aujourd’hui. Je me réjouis davantage en me disant que nous ne sommes plus la même équipe qu’en début de championnat. Que la majorité des joueurs a progressé. Et que, par conséquent, le collectif est monté en puissance. C’est à ce développement constant que l’on doit aspirer.»

Certes. Il n’empêche que le constat est valable: s’il est bien négocié par le LHC, ce week-end pourrait peser lourd dans la balance. Et offrir aux Lions des perspectives alléchantes. (TDG)