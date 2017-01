D'un déficit d'image à l'autre

Martin Fourcade est monté aux barricades. Le double champion olympique (dix titres mondiaux) a qualifié de «mascarade» les décisions prises après les révélations de 31 cas de dopage parmi les biathlètes russes lors de la publication du rapport McLaren. «Deux athlètes suspendus pour avoir violé les règlements antidopage, c’est une bonne chose, mais c’est la moindre des choses. 29 athlètes sur lesquels la Fédération internationale enquête, cela ne veut rien dire ou alors il faut dire sur quoi porte l’enquête.»

Aujourd’hui, à Oberhof, où la Coupe du monde fait étape jusqu’à dimanche, le sujet sera sur toutes les lèvres. En quels termes Eurosport, volontiers encline à relayer ces compétitions, évoquera-t-elle ce déficit d’image? En quête de l’or de la rentabilité, la chaîne n’a en tout cas pas froid aux yeux. Depuis dimanche, Eurosport - propriété du géant américain Discovery (ndlr: si le nom vous rappelle Lance Armstrong ce n’est pas un hasard) peut montrer à l’écran les cinq anneaux olympiques. Jusqu’à satiété. Pour s’assurer les droits de retransmission en Europe des Jeux olympiques de 2018 à 2024, la chaîne a investi 1,4 milliard de francs. La balle est désormais dans le camp des diffuseurs nationaux.

Puisqu’on parle de milliard et de déficit d’image, la première publication des comptes de beINSports ne laisse pas d’inquiéter. Elle révèle une perte impressionnante (1,1 milliard d’euros) depuis son lancement en 2012. De quoi susciter des questions sur le juste prix à payer. Fidèles à leur politique et à leur image, les télévisions publiques allemandes refusent d’entrer dans le(s) jeu(x). Pour la première fois, ZDF et ARD ne retransmettront pas les JO à cause des sommes trop élevées exigées par Discovery. A méditer.

(TDG)