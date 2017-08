Clap de fin pour Addax Petroleum

«Addax Petroleum survivra-t-il au scandale de corruption qui le frappe de plein fouet ces dernières semaines?» Cette question, nous la posions déjà au mois d’avril au moment où deux membres de la direction du groupe pétrolier étaient placés sous enquête par le Ministère public pour soupçons de corruption.

Depuis, le dossier a été classé par la justice genevoise… contre un chèque de 31 millions de francs certes, mais aussi l’assurance par l’entreprise qu’elle allait renouveler son personnel dirigeant à Genève. Pour les employés de la société en mains du géant chinois Sinopec, le soulagement survenu suite à cette décision, aura finalement été de courte durée. D’ici à la fin de l’année, ils seront en effet tous au chômage ou éventuellement dans un avion pour Pékin.

Pour la Suisse, ce clap de fin douloureux est un nouveau revers qui montre encore une fois à quel point le mariage entre une société suisse et son équivalent chinois peut être compliqué. Sans pour autant nier que plusieurs rapprochements se sont bien déroulés, le départ de Genève d’Addax Petroleum remet sur le tapis certaines difficultés, culturelles notamment. Il risque surtout d’augmenter les frustrations et inquiétudes des salariés passés sous drapeau chinois.

Ces derniers sont d’ailleurs de plus en plus nombreux, vu la boulimie chinoise pour les fleurons suisses. Le rachat du groupe agrochimique bâlois Syngenta par ChemChina bouclé au printemps dernier en est l’exemple le plus récent. Il représente même la plus grosse opération financière jamais réalisée à l’étranger par un groupe chinois.

La fin d’Addax Petroleum, un groupe pétrolier frappé de plein fouet par un baril qui ne vaut plus grand-chose, rappellera toutefois que la patience, mais également le chéquier chinois, a ses limites.