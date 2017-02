Chênois se focalise sur la Coupe de Suisse

Au lendemain d'un déplacement à Dorigny pour affronter le LUC en championnat, Chênois disputera dimanche (18 h) la rencontre la plus cruciale de sa saison en recevant Näfels à Sous-Moulin, en demi-finale de la Coupe de Suisse. «Un match importantissime pour l'équipe et le club», lâche le central et menuisier Ruca dos Santos, poutre maîtresse de la formation genevoise. Les enjeux de cette partie, avec une possible présence genevoise en finale le 1er avril à Fribourg, sont en effet de poids. Une première participation à la finale de la Coupe depuis sa victoire de 2006 ferait un bien fou au club genevois, qui n'a plus qu'un espoir théorique de prendre part aux play-off en championnat.

L’Europe en point de mire

Opposé alors, selon toute probabilité, à Amriswil, qui affronte de son côté Colombier (LNB), Chênois aurait en outre une place en Coupe d'Europe pratiquement garantie… C'est dire si la venue de Näfels accapare les esprits à Sous-Moulin depuis le succès obtenu en quart chez Uni Berne (LNB).

Chênois a perdu deux fois face à Näfels cette saison, 3-2 en terre glaronaise, 1-3 à domicile le 21 janvier? «Aucune importance! C'est un nouveau match, on pourrait avoir perdu dix fois contre eux, cela ne changerait rien. Nous sommes à 50/50», estime Ruca, qui concède toutefois que rien ne sera facile. «Mais on joue à la maison, devant notre public, c'est un avantage. Et nous allons essayer de changer une ou deux choses par rapport à ces défaites», ajoute le long Portugais (2,04 m), qui trouvera à qui parler avec le Brésilien Roosewelt (2,05 m).

D’abord à Lausanne

«Notre match de samedi dernier à Amriswil, où nous avons rendu la vie difficile au champion de Suisse en nous procurant une balle de tie-break, nous a donné beaucoup de confiance. Contre Näfels, il faudra être bien organisés en défense, efficaces au service. Mais je pense que c'est notre bloc qui va tenir le match et nous permettre de gagner», prédit Ruca. Pour qui négliger le match de samedi contre le LUC – «Tout le monde nous dit de faire l'impasse…» – serait une grosse erreur.

«Faire une bonne performance à Lausanne, gagner cette rencontre pourquoi pas, nous permettrait d'aborder la demi-finale de Coupe avec un maximum de confiance. Et les fatigues, dans ce cas-là, seraient vite oubliées», estime le No 15. Mais les Genevois parviendront-ils à effacer de leurs esprits qu'ils joueront un match capital vingt-quatre heures plus tard? (TDG)