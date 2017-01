Ce que le Conseil fédéral veut faire en 2017

Nouvelle année, nouvel élan. Le Conseil fédéral a récemment inscrit noir sur blanc ce qu’il compte faire en 2017. D’abord, il s’en tient à ses trois lignes directrices de la législature: prospérité, cohésion nationale et sécurité. Il s’est fixé pas moins de 16 objectifs pour les atteindre. Beaucoup? Que nenni. En 2012 par exemple, il affichait six lignes directrices et… 30 objectifs. Il y a donc déjà eu une sévère cure d’amaigrissement.

Quels sont, hors votations fédérales agendées, les dossiers importants sur lesquels veut avancer le gouvernement? Rapide tour d’horizon non exhaustif.

Dévoiler l’accord institutionnel avec l’UE

Le dossier européen va continuer d’agiter la politique suisse. Le gouvernement adoptera cette année son message concernant l’accord institutionnel avec l’UE. Celui-ci permettra, selon l’exécutif, «d’appliquer plus efficacement les accords existants réglant l’accès au marché ainsi que de poursuivre le développement de la voie bilatérale en rendant possible la conclusion de nouveaux accords d’accès au marché entre la Suisse et l’UE». Le conflit avec l’UDC est programmé. Christoph Blocher, qui taxe cet accord de «colonial», y voit la mère des batailles pour la souveraineté suisse. Voilà pourquoi il a fait aboutir l’initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers». Eh bien, justement, le Conseil fédéral rendra son message sur cet objet en 2017. Il recommandera le non.

Faire payer la mobilité

Faut-il des prix différenciés dans les trains selon les heures de la journée? C’est une des questions qui se posent dans le cadre de la redevance des transports (mobility pricing). En 2017, le gouvernement adoptera un rapport sur l’exécution de projets pilotes en la matière. Il veut accumuler un maximum d’expériences sur des projets qui toucheront plusieurs moyens de transport. Il mettra en outre en consultation l’étape d’aménagement 2030 de l’infrastructure ferroviaire. Un projet-clé pour la région lémanique, qui prévoit notamment le doublement des places dans les trains sur la ligne Genève-Lausanne.

Echanger des informations fiscales

2017, c’est l’année où commence le grand échange automatique des informations fiscales entre pays signataires. Une révolution pour la Suisse qui met fin au secret bancaire sur le plan international. La Suisse transmettra les données bancaires des ressortissants de l’UE par exemple et recevra en retour les données des Suisses à l’étranger. Le Conseil fédéral adoptera aussi un message relatif au FATCA, l’accord qui permettra de transmettre au fisc américain en toute légalité les données bancaires des Américains en Suisse.

Lutter contre la violence

Le Conseil fédéral adoptera en 2017 le message relatif à la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence. Il proposera toute une série de mesures pour faire reculer, notamment, la violence domestique. Le gouvernement va aussi serrer la vis en matière de terrorisme. Il entend changer la loi pour obliger les personnes potentiellement dangereuses à se présenter régulièrement au poste de police ou à remettre leurs papiers d’identité. Cela afin d’éviter qu’elles ne se rendent dans des zones de conflit, en Syrie ou ailleurs. L’exécutif veut aussi pouvoir enregistrer ces personnes dans les bases de données policières nationales et européennes.

Réduire le CO2

Alors qu’on saura bientôt si les Suisses voteront sur le tournant énergétique en 2017, le gouvernement poursuit ses efforts pour ménager l’environnement et la santé. Il ratifiera cette année l’accord de Paris sur le climat. Il en résultera une révision totale de la loi sur le CO2. Le Conseil fédéral entend diviser par deux, d’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux atteints en 1990. (TDG)