Après le feu, les flocons soulagent la Léventine

«C’est le premier jour de neige, et le premier jour où les hélicoptères ne volent pas», constate Rosaria Bettoni Nanut, en regardant le ciel. Ce jeudi, les flocons tombent en virevoltant sur les toits en pierre du petit village de Chironico, en Léventine. Ils marquent la fin des inquiétudes des villageois et des 60 pompiers qui ont travaillé sans arrêt pendant neuf jours pour dompter les flammes.

L’incendie de forêt bouté dans l’après-midi du 27 décembre sur les Monts de Chironico a ravagé 250 hectares de forêt. S’il était sous contrôle le lendemain, il n’était pas pour autant éteint. «Enfin elle est arrivée! Cette neige est une véritable chance», s’exclame Corrado Grassi, commandant du Centre de secours cantonal de Biasca et président de la Fédération tessinoise des corps de pompiers. «Le risque que l’incendie se rallume est maintenant évité», affirme-t-il.

Terrain sec et accidenté

Corrado Grassi a coordonné les opérations d’extinction, qui se sont révélées particulièrement ardues. En cause, les conditions climatiques. La région de la Léventine a traversé une période de grande sécheresse (pas un seul millimètre de pluie durant tout le mois de décembre, selon MétéoSuisse), accentuée par un fort vent du Nord. «Il est très difficile de contrôler un terrain aussi sec, et la force du fœhn rallume les tisons», explique Corrado Grassi.

«De plus, il s’agit de terrains accidentés auxquels les pompiers ne peuvent pas accéder. Or, pour éteindre complètement les flammes, il faut couper les plantes et travailler le terrain en profondeur.» En effet, le feu se niche dans les troncs des résineux et sous la terre. Il peut rester en attente jusqu’à deux ou trois semaines, pour ensuite trouver une route et se raviver. «Normalement, à cette période de l’année, il y a de la neige à cette altitude, ajoute Corrado Grassi. Ces 10 centimètres de neige sont du pain bénit.»

Rosaria Bettoni Nanut est originaire de Chironico. Cette femme est en vacances dans le village de montagne avec ses deux enfants. «Je me suis réveillée en sursaut à 3 heures du matin à cause de l’odeur de fumée. Je croyais que la maison était en train de brûler. Et le lendemain, les voitures étaient couvertes de suie», se rappelle-t- elle. Le 27 décembre, la forêt a pris feu au sommet du Mont de Doro. Les flammes se sont rapidement étendues en direction du Mont de Cala d’un côté, et du Mont d’Olina de l’autre. «La montagne entière était rouge. C’était effrayant à regarder», s’exclame la femme, en ajoutant que les villageois sont «assez choqués et effrayés».

«Impressionnés»

«Même nous qui sommes vieux, on était impressionnés!» confirment deux habitants, Luigi Giulini et Gabriele Stirnimann. «Les morceaux de bois enflammés roulaient vers le bas et propageaient les flammes vers nous.» Gabriele Stirnimann ne se rappelle que d’un seul incendie semblable. «C’était en 1969. On l’avait éteint avec des râteaux et des pelles.»

La magistrature des mineurs a annoncé que le feu avait été déclenché involontairement par des jeunes de 16 ans (deux Tessinois et deux Suisses allemands), en randonnée dans la région. Les 29 résidents du Mont de Doro, en grande partie des vacanciers, ont été évacués le soir même et transportés par hélicoptère à Chironico. Le village, lui, était protégé par les pompiers. Sur place, tout le monde parle aussi de «l’exploit» des frères Braga qui, durant la première nuit, ont lutté contre les flammes qui avançaient vers Olina.

Pour la suite, Chironico et les communes du Val Mesolcina (GR), également touchées par les feux de forêts, vont recevoir l’aide du Parrainage Suisse des communes de montagnes. L’organisation va verser 200 000 francs pour couvrir une partie des frais, estimés à plusieurs millions de francs. Si l'incendie n'a pas fait de blessés, une enquête a été ouverte pour déterminer d'éventuels dégâts à des habitations ou des structures agricoles.

«Il y avait un beau mouvement ces jours-ci», soupirent encore Luigi Giulini et Gabriele Stirnimann, visiblement peu habitués au bruit de quatre hélicoptères actifs sans arrêt, de 8 heures le matin à 17 heures le soir. «Maintenant, on espère que c’est fini», s’inquiète Gabriele Stirnimann. «Le calme semble être revenu», conclut son camarade, en observant les flocons qui continuent de tomber silencieusement. «Cette fiocadina (en patois, chute de neige) nous fait du bien.» (TDG)