A Payerne, Fabienne Schlumpf bat le record du 10 000 m

Toute la halle des fêtes de Payerne était debout pour applaudir l’exploit. La Zurichoise Fabienne Schlumpf a signé dimanche la meilleure performance suisse de tous les temps du 10 000 m sur route (32’07’’).

La spécialiste du 3000 m steeple, a laissé sur place toutes les concurrentes pour abaisser de 44 secondes le chrono de Chantal Dällenbach, vieux de 15 ans. De Rio à la Broye, celle qui s’est classée 16e des derniers JO enchaîne les satisfactions. «Je ne m’attendais pas à battre ce record. Recevoir en plus une standing ovation est très émotionnel. J’adore courir dans une ambiance aussi familiale.» De bon augure pour la Suissesse de 25 ans qui prépare le semi-marathon de La Haye de dimanche prochain.

1001 arrivées

La 9e édition des 10 km de Payerne a été celle de tous les records, puisque pour la première fois la barre des 1000 coureurs classés (1001) a été franchie. «La course a été avancée en raison des Brandons, rappelle Ruedi Gloor, président du comité d’organisation. Mars, ça sonne mieux quand on parle de course à pied. Malgré cela, la participation n’a jamais été aussi élevée, même chez les enfants.»

Dimanche, les titres de champions vaudois ont été décernés à l’occasion de cette manifestation. En parcourant la distance en 31’42’’, François Leboeuf a terminé 5e, mais meilleur vaudois. Sur le podium cantonal, le Veveysa, qui était à Payerne pour préparer la course de sélection pour les Européens et les Mondiaux de course de montagne, était accompagné par Steve Bovay (Blonay) et Stéphane Heiniger (Cuarny). Pour la petite histoire, il est le seul Suisse à avoir été plus rapide que Fabienne Schlumpf. «J’espérais descendre au-dessous des 30 minutes, explique le nouveau champion vaudois. J’ai suivi les Africains tant que j’ai pu, mais quand ils ont mis le pied sur l’accélérateur, je n’ai pas pu les suivre.» C’est finalement l’Ethiopien Fikru Dadi qui a réalisé le meilleur temps de la journée en 30’01, ratant de peu la prime décernée à celui qui descendait en dessous de la demi-heure.

Triplé des Yverdonnoises

Chez les dames, l’US Yverdon a fait un carton plein en réalisant le triplé. Nouvelle championne vaudoise, Fiona Héritier a remporté son premier titre sur 10 km sur route en 36’58’’. «Je ne m’attendais pas à ce chrono, d’autant que ça fait 5 ans que je n’ai pas couru cette distance!», dit cette spécialiste du 800 m et du 1500 m. Sur la «boîte», l’athlète d’Yvonand a été accompagnée de Céline Monnard (Cheseaux-Noréaz) et Odile Rufener (Cuarny).

Pour leur part, Geoffroy Brändlin (Lausanne) et Lorraine Ruffieux (Bassins) ont été sacrés champions vaudois en catégorie Moins de 20 ans.