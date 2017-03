Après Nice et Berlin, l’attaque survenue au cœur de Londres mercredi devant le Parlement de Westminster, qui a fait quatre morts et une quarantaine de blessés, est une nouvelle illustration du terrorisme «low cost» qui frappe les pays occidentaux. Peu ou pas de logistique, un couteau, un véhicule et un individu solitaire décidé à y laisser sa peau suffisent à faire un maximum de dégâts. L’impact psychologique et médiatique de ce mode opératoire à bas coût est considérable. La menace ne vient plus de l’extérieur, mais de l’intérieur. Elle est permanente et quasiment indétectable en amont. Ces attaques peuvent toucher n’importe qui, survenir n’importe où et n’importe quand.

Plus le groupe Etat islamique perd du terrain dans les zones de conflit, plus le risque d’un terrorisme «ubérisé» est élevé, selon les spécialistes. «Déchire ton billet pour la Turquie, le firdaws (ndlr: paradis) est devant toi, tu manipules deux/trois voyous, tu trouves une arme dans n’importe quel quartier.» L’appel en 2014 d’Abou Mohamed al-Adnani, porte-parole de l’organisation terroriste tué en août dernier, et la glorification du statut de martyr ont encouragé de nombreux passages à l’acte. Ces attentats ne sont pas forcément pilotés par Daech (même si les djihadistes en revendiquent la paternité après coup), mais inspirés par son idéologie barbare.

Nul besoin de se rendre en Syrie ou en Irak pour commettre l’indicible. L’arme du crime est à portée de main, les victimes, elles, sont au coin de la rue. Chaque fanatique, affilié ou non à Daech, a désormais la possibilité d’apporter sa pierre à l’édifice de l’horreur.

