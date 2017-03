Praf et prafiste

Praf, comme «plus rien à faire» ou «plus rien à foutre». De quoi? De la politique et de ceux qui la font. Ce terme inventé par Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondages Ipsos, qualifie l’émergence, depuis une dizaine d’années, d’une force qui pourrait peser de façon déterminante dans la présidentielle française et les scrutins à venir. Au-delà, cette posture «questionne notre démocratie et en révèle le malaise», estime le politologue dans son dernier livre*.

Le praf est avant tout une attitude «qui ne se réduit pas à la défiance et ne se manifeste pas toujours par de la colère. Elle est même souvent silencieuse et presque invisible», explique l’auteur, qui détaille les racines «du mal» en divisant l’histoire politique du pays en trois périodes depuis la naissance de la Ve République.

Entre 1958 et 1982, les Français ont été des «croyants» de la politique: «On était passionnément gaulliste, communiste ou socialiste», rappelle-t-il. La déception s’est installée entre 1982 et 2007. La promesse de Mitterrand de «changer la vie» et l’engagement de Chirac de réduire la «fracture sociale» se sont envolés. Résultat? La «praf-attitude» a montré le bout de son nez en 2007. Les quinquennats de Sarkozy et Hollande ayant suscité «un double rejet», ce phénomène n’a cessé de monter en puissance, tout comme le Front national.

Aujourd’hui, un tiers des Français, lassés de ne plus être écoutés, éprouverait une forme de prafisme, selon Brice Teinturier.

*Plus rien à faire, plus rien à foutre, aux Editions Robert Laffont.

