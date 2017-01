Alex Vizorek, un Belge qui se voit bien en peinture

Il est Belge! Mais, comme il a réussi à gommer l’accent – c’est mieux quand on rêve d’entrer à la Comédie-Française et de devenir un Cid inoubliable –, Alex Vizorek le précise d’emblée, juste après avoir fait ses civilités. L’expression n’est pas de trop, l’un des rares humoristes actuels à ne pas se raconter sur scène a des manières. Son plaisir de l’échange est réel, son aménité aussi! Et c’est pareil au micro de France Inter, qu’il tient comme chroniqueur mordu d’info, son art de le dire s’épanouit dans tous les univers en roue libre mais jamais corrosif. Son humour, le trentenaire bon chic bon genre le gaine dans une sorte de bienveillance et réussit même à faire rire de choses intelligentes dans Alex Vizorek est une œuvre d’art en dissertant sur Magritte, Malevitch, Visconti ou encore Ravel.

De retour à Montreux juste avant Noël, là où tout a commencé pour lui alors qu’il reçoit le Prix François-Silvant et la reconnaissance dans la foulée, le Belge l’a encore prouvé. «J’aime l’idée qu’on vienne me voir pour rire et qu’on reparte en ayant appris quelque chose. En l’occurrence, la première fois que je suis venu ici, c’est moi qui suis reparti avec une enveloppe. Il n’y a qu’en Suisse qu’on reçoit des biftons en guise de prix…»

Et vous vous êtes fait un petit caprice?

Disons qu’à l’époque je débutais, alors ça m’a permis de faire l’impasse pendant quelques mois sur des petits boulots d’hôte-hôtesse sur les salons professionnels, c’était sympa comme job, mais bon, l’argent liquide dans l’enveloppe l’était plus encore! Et, non, je ne vous dirai pas combien il y en avait, mais juste pour un ordre de grandeur, ça ne m’a pas permis de m’offrir une Rolex.

Vous êtes du genre… «si t’as pas une Rolex à 50 ans, t’as raté ta vie»?

Diplômé d’une école de commerce, j’aurais pu être banquier, j’aimais bien aussi, mais c’était moins mon délire que le théâtre, je pensais d’abord aux grands rôles classiques. J’ai versé dans l’humour en commençant par réciter les textes des autres avant de voir le côté absurde de la chose et d’écrire mes propres textes. On me paie pour le faire, plutôt bien, je n’ai pas honte de le dire parce que je n’oublie pas d’où je viens. Mon arrière-grand-père était Polonais et, s’il est venu en Belgique, c’était pour travailler dans les mines. Alors rien que de penser qu’en un gala je gagne autant que lui sur plusieurs longs mois, ça donne envie de changer le monde. Il est vrai que, si j’étais bling-bling et fan de trucs chers, je ne tiendrais peut-être pas ce discours, je ne le suis pas, je fais des économies en plus de celles dictées par mon rythme de vie. Lorsqu’on est tout le temps sur la route, on n’a pas le temps de dépenser, alors, oui, je suis plutôt écureuil mais par la force des choses, et je sais que le jour où on ne me voudra plus, je peux vivre encore deux ans et voir venir.

Quelle prudence, quelle sagesse…

N’oublions pas que, dans notre métier, on travaille à peu près dix mois par année et, par conséquent, on est payé dix mois par année. Mais, oui, bien sûr, je rêve d’une retraite en Toscane. J’adorerais même, ils ont tout là-bas, de la dolce vita à l’art de la table. En plus, il fait beau!

Et la culture dans tout ça?

J’ai commencé par ça… l’art de vivre, c’est de l’art non?

Oiseau rare sur la scène de l’humour, vous arrivez même à en rire et à en faire rire dans «Alex Vizorek est une œuvre d’art»…

J’aime l’idée qu’on puisse se moquer des choses autrement qu’en allant baisser son pantalon chez Cyril Hanouna, et c’est marrant à décortiquer l’art, non? Mais surtout ça sauve le monde, il n’y a pas de hargne dans ce domaine, moins d’ambiguïté que dans n’importe quel autre. Importantissime, l’art est un pilier de l’éducation même si, et c’est la quadrature du cercle, pour pouvoir l’apprécier, il faut de l’éducation. Or je pense que de l’évoquer par le biais de l’humour, c’est aussi l’amener à une popularité qu’il n’a pas ou pas encore. Il y a toujours trop de personnes qui se sentent exclues et n’osent pas entrer dans les musées, alors, si je peux faire quelque chose pour les décomplexer, c’est déjà ça…

Et vous, vous entrez dans les galeries pour acheter?

Je n’ai pas encore fait ce pas, mais j’adore l’art. Et quand je pense par exemple aux célèbres Boîtes à merde de l’Italien Piero Manzoni, c’est bien la preuve que les artistes sont plus rigolos qu’on ne pourrait le penser.

Rire de tout, rire partout… il n’y a presque plus une seule émission télé ou radio sans son humoriste. Mais est-ce vraiment pour la bonne cause?

On peut effectivement parler d’une certaine banalisation de l’humour à force de le mêler à tout. Serait-ce dû aux temps troublés que nous traversons? S’il y a plus d’humoristes aujourd’hui qu’à l’époque où ils étaient peut-être quinze ou vingt stars à se partager la scène, c’est peut-être qu’il y a plus de travail. D’un autre côté, il est vrai qu’en ce moment l’envie d’être humoriste touche beaucoup de monde, un peu comme celle d’être rockeur dans les années 70.

En détournant toutes les situations vers le rire, est-ce qu’on n’oublie pas que certaines devraient plutôt nous faire pleurer?

Peut-être! Mais, personnellement, si je pleure, ce n’est pas en public, je le vois plutôt comme un sport individuel à pratiquer chez soi. Par contre, dire que le rire est la politesse du désespoir, c’est tellement juste! Même à un enterrement, j’essaie toujours de glisser une petite blague, histoire de détendre l’atmosphère, je ne peux pas m’en empêcher parce que rire, c’est éviter de pleurer. Il paraît d’ailleurs que les êtres humains retiennent davantage les moments joyeux de l’existence que les plus tristes, si ça ne tient pas de l’instinct de survie ou d’un choix: soit on regarde par terre, soit on relève la tête. Mais je ne crois pas qu’on ait oublié de pleurer.

Et de rêver?

Je le fais éveillé, dans mon métier. Enfin, avec Guillaume Meurice, on a cherché une expression pour qualifier ce que l’on fait dans le sens où il nous est impossible de dire «travail» ou «boulot», alors on a choisi «activité». Avec le recul, le succès est venu vite, même si, quand on l’attend, on n’a pas cette impression. Mais je suis content de ne pas avoir explosé en passant de l’inconnu de service à la mega­star, c’est beaucoup mieux comme ça, j’en suis heureux et espère ne jamais être blasé. (TDG)