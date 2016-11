A Lyon, François Fillon défend les valeurs de la famille

Des milliers de drapeaux bleu blanc rouge qui s’agitent et des «Fillon président!» Mais là s’arrête la mise en scène. Celui qu’on n’attendait pas, a eu beau triompher dimanche, lors du premier tour de la primaire de la droite. C’est à peine si la joie se lit sur le visage de l’homme à la raie sur le côté, cet austère qui a un jour confessé comme rare fantaisie de cuisiner parfois des pâtes aux saucisses… «Je ne me laisse pas emporter par les vivats et les pronostics d’un microcosme qui m’enterrait, il y a deux mois», dit-il, impassible. «Six mille personnes sont là», revendiquent ses soutiens dans le grand hall de l’Eurexpo de Lyon.

A la tribune, quelques amis sont présents. Les anciens, qui ne semblent toujours pas réaliser que leur champion est au second tour. «Quel pif, hein!» lâche Bernard Accoyer, l’ancien président de l’Assemblée nationale. Madeleine de Jessey, la porte-parole du mouvement «Sens commun», émanation politique de la «Manif pour tous», a fait le déplacement. Bruno Le Maire, rallié de la première heure, chauffe la salle.

Mais les choses sérieuses commencent avec Laurent Wauquiez. «Depuis lundi, je vois toutes les attaques avec une violence que je ne peux pas accepter!» s’indigne le patron du parti Les Républicains. Allusion, bien sûr, aux premiers coups portés par Alain Juppé. Quelques heures plus tôt, le maire de Bordeaux a demandé à son adversaire de clarifier sa position sur l’avortement avant de dénoncer «ses soutiens d’extrême droite».

Mais il en faut plus pour perturber le flegme de François Fillon. Il déroule son programme, sans envolée ni éclats de voix, comme si rien ne l’ébranlait. Il revendique la thérapie libérale de choc qu’il prescrit à la France. «Quand je dis qu’il faut casser la baraque, on me rétorque que je vais trop loin. Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Mais si on n’est pas radical maintenant, si on ne prend pas le risque maintenant, alors quand est-ce qu’on les prendra?» L’ancien premier ministre exalte le récit national, les valeurs chrétiennes de la France autant que les Lumières, l’impunité zéro, l’assimilation obligatoire pour les étrangers. Il revendique de nouvelles alliances pour venir à bout du totalitarisme islamique qu’il assimile au nazisme. Mais la salle n’exulte vraiment que quand vient l’heure de parler des valeurs. «Je remettrai la famille au cœur de toutes les politiques publiques. Pour moi, c’est une valeur. Pas un sujet d’expérimentation hasardeuse». François Fillon confirme qu’il veut réécrire la loi Taubira pour que les couples homosexuels ne puissent avoir accès qu’à l’adoption simple, celle qui n’efface pas la filiation biologique. Mais pas un mot sur l’IVG. Il ne sera pas dit qu’il tombe dans le piège d’Alain Juppé.

Et si le maire de Bordeaux pense le piéger en mettant en avant le «nouvel axe» qu’il rebâtit avec Nicolas Sarkozy, il assume. «Nous avons formé l’un des tandems les plus efficaces de la Ve République».

Pour ce meeting d’entre deux-tours, François Fillon n’avait pas choisi Lyon par hasard. Dimanche dernier, le Sarthois a conquis ici jusqu’à 47,3% des électeurs de la droite. La très catholique capitale des Gaules le lui rend bien. «Ce qui me plaît chez lui, c’est sa sincérité», dit Thierry, 57 ans, dans l’informatique après trois ans de chômage. «C’est l’anti bling-bling, un candidat sérieux et sans froufrous.» Sa femme Isabelle est fonctionnaire. Mais elle n’a pas peur de la semaine de 39 heures ni de la suppression des 500 000 emplois publics. «On dit qu’il promet du sang et des larmes, mais au moins lui, il annonce la couleur». «J’ai décidé de voter pour Fillon quand j’ai compris qu’il pouvait passer», dit à son tour Georges, retraité du bâtiment. Soit trois jours avant le premier tour. «Juppé, ce n’est pas la droite», balaye-t-il. Et ce catholique de regretter les attaques sur l’IVG du maire de Bordeaux, qui se revendique plus proche du Vatican que Fillon. «Le pape François n’a rien à faire dans cette campagne!» dit-il. Pour lui, dimanche prochain, la messe est dite. (TDG)