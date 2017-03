Le chef de la Ligue arabe appelle à agir

Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exhorté lundi les membres de l'organisation à déployer plus d'efforts pour résoudre le conflit en Syrie. Il s'insurge contre le fait que d'autres puissances prennent en main le destin du pays.

Il s'est exprimé lors d'une réunion préparatoire des ministres des affaires étrangères avant le sommet annuel de la Ligue arabe prévu ce mercredi en Jordanie. «A mon avis, il n'est pas juste que les gouvernements arabes restent à l'écart de la plus grande crise que la région ait connue dans son histoire moderne», a-t-il déclaré. Ahmed Aboul Gheit a appelé les gouvernements à «trouver un moyen efficace d'intervenir pour stopper l'effusion de sang en Syrie et mettre fin à la guerre».

Syrie suspendue

Le gouvernement syrien n'était pas convié au sommet, l'organisation ayant suspendu sa participation à la Ligue arabe fin 2011 après la violente répression de manifestations pacifiques demandant des réformes. En février, Ahmed Aboul Gheit avait écarté un retour proche de la Syrie au sein de l'organisation, assurant que la question ne serait soulevée que lorsqu'un «règlement politique» serait en vue.

Il a appelé lundi les gouvernements arabes à «travailler de toutes les façons possibles pour jouer un rôle plus actif dans les crises majeures», y compris au Yémen et en Libye. «Il n'est pas juste que ce genre de crise terrible se retrouve entre les mains de puissances internationales et régionales qui peuvent les gérer à leur guise et les contrôler selon leurs propres intérêts. Ces conflits représentent une grave menace pour la sécurité arabe», a-t-il lancé.

Raqa dans le viseur

Sur le terrain, des combattants arabes et kurdes syriens ont tenté lundi d'avancer vers la ville clé de Tabqa dont la conquête leur permettrait de resserrer davantage l'étau autour du groupe Etat islamique (EI) à Raqa, leur «capitale» en Syrie.

Dimanche, les Forces démocratiques syriennes (FDS), appuyées dans les airs par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et au sol par des conseillers militaires américains, ont pris l'aéroport militaire de Tabqa, située à trois km de cette localité.

Les combats ont lieu entre l'aéroport et la ville située sur la rive sud du fleuve Euphrate, à 50 km environ au sud-ouest de Raqa, a précisé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG qui jouit d'un vaste réseau de correspondants sur place. Par ailleurs, l'opération d'évacuation a repris à Homs. Plusieurs centaines de rebelles ont quitté leur dernier bastion dans cette grande ville de Syrie, ont rapporté les médias officiels et l'OSDH.

Les opérations d'évacuation ont débuté la semaine dernière, le régime syrien acheminant par autocars plusieurs centaines de personnes du quartier d'Al Waer vers des zones de campagne. Dix mille à 15'000 rebelles et civils doivent au total quitter Homs en plusieurs phases, ont déclaré l'OSDH et des rebelles. (ats/nxp)