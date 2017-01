Cinq responsables émiratis tués à Kandahar

Cinq responsables émiratis figurent parmi les tués dans l'attentat qui a visé mardi soir la résidence du gouverneur de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ils travaillaient sur «des projets humanitaires, d'éducation et de développement», a annoncé Abou Dhabi.

Le président des Emirats, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, a ordonné que tous les drapeaux sur les bâtiments publics soient mis en berne pendant trois jours afin d'honorer «les martyrs qui ont donné leur vie pour la défense de causes humanitaires», indique une déclaration officielle qui donne l'identité des cinq victimes.

La déclaration ne donne pas le nom de l'ambassadeur parmi les tués à Kandahar. La résidence du gouverneur de Kandahar a été visée mardi soir par un attentat à l'explosif au moment où le gouverneur recevait l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Afghanistan Juma Mohammed Abdullah Al Kaabi et une délégation.

Le gouverneur et l'ambassadeur ont été blessés dans l'attaque qui a fait une douzaine de morts et autant de blessés, selon le chef de la police de la province. «Les explosifs avaient été placés dans les canapés et ont détonné pendant le dîner» a-t-il précisé. «Certaines victimes, totalement brûlées, n'ont pu être identifiées» immédiatement.

Les Emirats sont impliqués dans de nombreux projets de développement à travers le monde arabe, ainsi qu'en Afghanistan et au Pakistan notamment.

Outre Kandahar, des attentats meurtriers ont également frappé mardi Kaboul et la capitale provinciale du Helmand (sud). A Kaboul, le ministère de la Santé a dénombré au moins 30 tués et 80 blessés dans un double attentat revendiqué par les talibans qui s'est produit à la sortie des bureaux des annexes du Parlement afghan. (ats/nxp)