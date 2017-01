Attentat à Kaboul: des dizaines de victimes

Un double attentat a visé mardi des bureaux annexes au Parlement afghan à Kaboul. Les talibans ont revendiqué cette attaque et affirmé que jusqu'à 70 personnes ont été tuées ou blessées.

Deux responsables des services de sécurité ont de leur côté affirmé, sous couvert de l'anonymat, que cette double attaque avait fait au moins 21 morts et 70 blessés.

Le mouvement islamiste armé précise dans son communiqué de revendication que l'opération visait un minibus transportant des employés de la Direction nationale de la sécurité (NDS), la principale agence afghane de renseignement.

De source proche des autorités, on précise qu'un kamikaze s'est fait exploser das le quartier de Darul Aman, à proximité du nouveau bâtiment du Parlement. L'attaque a aussitôt été suivie de l'explosion d'une voiture piégée. Aucun bilan n'a été communiqué par la police afghane.

A la sortie des bureaux

Cette attaque s'est produite dans l'après-midi dans un secteur très fréquenté, à une heure où de nombreux habitants de la capitale regagnent leurs foyers après leur journée de travail.

Un témoin, prénommé Zabi, a rapporté que «le kamikaze s'est approché à pied des employés qui quittaient leur bureau et a déclenché sa charge au beau milieu de la foule». «De nombreuses personnes ont été tuées et blessés», a-t-il estimé.

Peu après, il a remarqué «une voiture suspecte garée de l'autre côté de la rue» en face du Parlement: «Le temps que je crie aux passants de s'écarter, elle a explosé, me rejetant en arrière». «Beaucoup de gens ont été également tués et blessés dans cette seconde explosion» a-t-il jugé. Lui-même a été blessé «à la main, au pied et au cou».

Le Parlement afghan qui abrite les deux chambres est situé sur la grande route de Darulaman qui conduit également à l'ancien Palais royal, très fréquentée en fin de journée, l'heure de sortie des administrations. (ats/nxp)