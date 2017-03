Une explosion dans une maison fait un mort

Un homme est mort et sept personnes blessées, dont trois grièvement, après une explosion samedi dans une habitation à Bruxelles, probablement due à une fuite de gaz, selon un nouveau bilan des autorités.

«Cet après-midi, les habitants de deux maisons ont été victimes d'une explosion, suivie par un incendie», a indiqué le parquet de Bruxelles dans un communiqué. «Sept personnes ont été transférées vers deux hôpitaux. Parmi elles, trois sont gravement blessées, dont un enfant de deux ans et un enfant de 15 ans. Dans la soirée, le corps d'un homme a été retrouvé dans les décombres», a-t-il précisé. «Son identification formelle n'a pas encore eu lieu».

Interviewé sur les télévisions belges RTL et RTBF, le bourgmestre du quartier concerné -- Saint-Gilles--, Charles Picqué, avait estimé que «l'explosion était probablement accidentelle et liée à une fuite de gaz».

????????Bruxelles • Incendie impressionnant et explosion à la Barrière de Saint-Gilles. pic.twitter.com/uiA2jsDdXJ — QGinfo (@QGinfo) 18 mars 2017

Le 22 mars 2016, Bruxelles avait été frappé par les pires attentats de son histoire, qui avaient fait 32 morts et plus de 320 blessés au métro et à l'aéroport de Bruxelles. Depuis, les services de sécurité belges sont sur les dents, tout évènement inhabituel suscitant un grand intérêt des médias. (afp/nxp)