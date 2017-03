Un immeuble explose à Bruxelles

Une explosion dans un immeuble d'habitation a eu lieu dans un quartier de Bruxelles samedi, a indiqué à l'AFP l'un des porte-parole des pompiers de la capitale belge, sans pouvoir en donner la cause, ni le nombre éventuel de victimes. «Je confirme l'explosion dans un immeuble d'habitation. Je ne sais pas encore la cause. Je ne sais pas s'il y a des victimes», a-t-il dit à l'AFP.

#BRUXELLES - Explosion suivie d'un incendie dans un immeuble, des blessés pic.twitter.com/rXwUpk4BEd — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 18 mars 2017

Cité par le site internet Bx1, média de Bruxelles, un élu local, le bourgmestre du quartier concerné --Barrière Saint-Gilles--, Charles Picqué, a déclaré: «il semble que ce soit une explosion due au gaz. Deux personnes ont été blessées mais les secours doivent encore fouiller les décombres de l'habitation soufflée».

Le 22 mars 2016, Bruxelles avait été frappé par les pires attentats de son histoire, qui avaient fait 32 morts et plus de 320 blessés au métro et à l'aéroport de Bruxelles. Depuis, les services de sécurité belges sont sur les dents, tout évènement inhabituel suscitant un grand intérêt des médias.

????????Bruxelles • Incendie impressionnant et explosion à la Barrière de Saint-Gilles. pic.twitter.com/uiA2jsDdXJ — QGinfo (@QGinfo) 18 mars 2017

(afp/nxp)