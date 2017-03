Un hélico percute une tour de télé: 5 morts

Au moins cinq personnes sont mortes lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé vendredi à Istanbul avec sept passagers à bord, dont quatre Russes, ont rapporté les médias turcs, ajoutant que l'accident était dû à une mauvaise visibilité.

Selon le gouverneur d'Istanbul, cité par l'agence de presse Anadolu, cinq corps ont été retrouvés. Quatre Russes et trois Turcs, dont les deux pilotes, se trouvaient à bord de cet hélicoptère appartenant au conglomérat turc Eczacibasi, a précisé l'agence de presse Dogan.

Selon AP, un chauffeur de taxi a raconté à CNN-Turquie que l'hélicoptère avait percuté une tour de télévision avant de s'écraser sur la route.

DETAILS: Helicopter crashed 5 minutes after taking off from Ataturk airport - media https://t.co/rEkoXJkRiX pic.twitter.com/EBCfTDD3bZ