Un ex-Power Rangers coupable de meurtre

Ricardo Medina, un ex-acteur de la série télévisée des Power Rangers, a plaidé coupable jeudi pour le meurtre de son colocataire, à l'épée, a-t-on appris de source judiciaire à Los Angeles.

Power Rangers star Ricardo Medina Jr. has pleaded guilty to killing his roommate: https://t.co/00dPzH30pU pic.twitter.com/l9Pl2b1p8v