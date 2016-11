Un énorme carambolage fait 17 morts en Chine

Dix-sept personnes ont été tuées dans un carambolage sur une autoroute du nord de la Chine, a rapporté mardi l'agence Chine nouvelle. L'accident est lié aux conditions hivernales qui se sont brutalement abattues sur le pays, a précisé le média.

Le carambolage, impliquant 56 véhicules, s'est produit lundi vers 09h00 (02h00 en Suisse) dans le Shanxi, une province située au sud-ouest de Pékin, «en raison du temps pluvieux et neigeux», selon l'agence de presse officielle. L'accident a également fait 37 blessés.

