Un avion tue 2 personnes en atterrissant sur la plage

L'élève-pilote et l'instructeur d'un petit avion de tourisme qui a atterri mercredi après-midi sur une plage bondée près de Lisbonne, provoquant la mort de deux personnes, ont été mis en examen jeudi pour homicide par négligence.

Vacanciers paniqués

Les deux hommes ont refusé de s'exprimer à leur arrivée au tribunal d'Almada, sur la rive sud du Tage à quelques kilomètres de la capitale portugaise, où ils devaient être interrogés.

L'élève-pilote et son instructeur, de 56 ans, encourent une peine allant jusqu'à 16 ans de prison.

Les nombreux vacanciers sur la plage de Sao Joao da Caparica ont tenté de fuir l'avion de modèle Cessna 152 en se jetant dans l'océan ou en courant sur le sable, ont assuré des témoins sur place à la télévision portugaise.

Dans sa manoeuvre, l'appareil a heurté une fillette de huit ans et un homme de 56 ans, les tuant instantanément, ont annoncé les secours.

«L'avion a d'abord percuté l'homme qui était de dos puis s'est soulevé et en redescendant, l'une des roues a heurté la tête de l'enfant», a témoigné Filipe Janeira, un homme de 34 ans qui se trouvait sur la plage, au quotidien Jornal de Noticias.

«Nous étions en train de jouer avec mes deux filles et mes neveux près de l'eau. Je leur expliquais comment se forment les baïnes. Quand l'avion a approché la jetée j'ai dit à ma fille Sofia de courir derrière moi et quand je me suis retourné, l'avion était sur elle», a confié le père de la victime à la chaîne locale TVI.

Les baigneurs ont entouré l'avion après l'atterrissage en ayant une attitude agressive envers ses deux occupants, ont montré les images de la télévision portugaise.

