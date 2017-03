Six lycéens meurent dans une avalanche

Six lycéens ont été emportés par une avalanche et retrouvés inanimés lundi alors qu'ils participaient à une excursion d'alpinisme, selon les autorités et des médias japonais. L'avalanche s'est produite dans la ville de Nasu, à environ 120 km au nord de Tokyo.

Des images télévisées montraient lundi d'importantes chutes de neige sur la région. Les autorités de la préfecture de Tochigi, au nord de Tokyo, ainsi que la police ont confirmé qu'une avalanche avait eu lieu lundi matin. Six élèves ont été retrouvés sans signes vitaux, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Selon la même source, trois autres adolescents ont été blessés et trois enseignants qui participaient à cette sortie n'avaient pu être contactés. Une cinquantaine d'élèves de sept lycées participaient au voyage, ont précisé les autorités de la préfecture de Tochigi.

Un groupe scolaire emporté par une avalanche au Japon; plusieurs disparus https://t.co/5nlKo5LW6n pic.twitter.com/ve4K5SlLnk — TVA nouvelles (@tvanouvelles) 27 mars 2017

(ats/nxp)