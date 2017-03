Pêcheur tué par un crocodile?

Un pêcheur dont la dépouille a été repêchée lundi dans les eaux du nord de l'Australie a vraisemblablement été victime d'une attaque de crocodile, a annoncé la police.

L'homme de 35 ans était parti pêcher seul au large d'Innisfail, localité située au sud de Cairns, dans l'Etat du Queensland. Sa disparition a été signalée dimanche soir quand son bateau et son arbalète de chasse sous-marine ont été retrouvés.

Des opérations de recherches impliquant notamment des moyens aériens ont été lancées et son corps a été découvert lundi matin. «Les investigations préliminaires laissent penser que l'homme a été attaqué par un crocodile», a indiqué la police du Queensland, qui pense qu'il s'agit d'un animal de quatre mètres. Les autorités tentent de retrouver la bête.

Le Cairns Post rapporte de son côté qu'un animal particulièrement agressif, qui pourrait être le même, a attaqué dimanche soir un bateau de la police.

L'inspecteur Rhys Newton a indiqué que ce type de comportement était souvent observé quand l'animal avait récemment tué ou tentait de protéger une source de nourriture.

Deux personnes tuées chaque année

Le crocodile marin (Crocodylus porosus) vit dans les marais et les rivières des régions côtières du nord du pays, et tolère aussi bien l'eau salée que l'eau douce. Son poids peut atteindre une tonne et sa taille 7 mètres, ce qui en fait le plus gros reptile vivant.

Espèce protégée depuis 1971, elle n'est plus considérée comme menacée et sa population oscillerait entre 75'000 et 100'000 individus. Les crocodiles tuent en moyenne deux personnes chaque année.

Un quadragénaire australien a été tué en janvier par un crocodile en traversant à gué une rivière du nord de l'île-continent, en un passage notoirement connu pour être infesté de ces dangereux reptiles.

Plusieurs centaines de crocodiles sont abattus chaque année dans le Queensland et dans le Territoire du Nord voisin afin de protéger les populations et le bétail. (afp/nxp)