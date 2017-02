L'incendie d'un salon de massage fait 18 morts

L'incendie d'un salon de massage en Chine a fait au moins 18 morts, a annoncé un média d'Etat. Dix-huit blessés sont également à déplorer.

Le feu a pris vers 17h26 (10h30 en Suisse) dimanche dans cet établissement de la province du Zhejiang (est). Il a été éteint en moins de deux heures, a indiqué l'agence Chine nouvelle.

#BREAKING Casualties reported after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, E China’s Zhejiang Province (Xinhua) pic.twitter.com/KNivLRsQSU