Ils doivent nettoyer le zoo pour avoir tué un chat

Le souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, a ordonné que les responsables de la mort du chat effectuent des travaux d'intérêt général consistant à nettoyer pendant trois mois et à raison de quatre heures par jour le zoo de Dubaï, a indiqué mercredi dans un communiqué le bureau d'information du gouvernement de l'émirat.

«Ces personnes ont commis un acte de sauvagerie en violation des principes humains et en contradiction avec nos valeurs et notre religion», souligne le communiqué. Le texte est accompagné de la photo de dos de trois hommes vêtus de combinaisons bleues maniant des balais dans une allée du zoo. Mais il ne précise pas s'il s'agit ou non des personnes impliquées dans l'incident.

Animaux souvent brimés

Selon la presse locale, trois hommes ont été arrêtés en lien avec la vidéo morbide: un ressortissant du Golfe et deux Asiatiques. Le communiqué n'indique pas non plus si la sanction prononcée par cheikh Mohammed est une peine de substitution car la loi prévoit la prison ou des amendes pour les auteurs de sévices contre des animaux.

La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre un homme encourageant deux rottweilers à dévorer un chat en vie pour le punir d'avoir mangé des pigeons. Les attaques cruelles contre des animaux ne sont pas rares aux Emirats, selon Susan Aylott d'une association de protection des animaux à Abou Dhabi qui cite dans la presse locale le cas d'un chien dont les pattes arrière ont été attachées avant d'être écorché vif. (afp/nxp)