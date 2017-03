Deux marins sauvés d'un naufrage terrible

Deux rescapés de la mer, un Irlandais et une Française, secourus sur leur yacht au large de l'Australie par très gros temps, ont décrit une épreuve terrifiante jeudi. Nick Dwyer, 55 ans et Barbara Heftman, 44 ans, ont embarqué depuis plusieurs années pour un tour du monde.

Ils naviguaient entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie quand ils se sont retrouvés en très grande difficulté. Le gouvernail de leur yacht s'est cassé, et leur bateau de 12 mètres a chaviré.

Couple rescued after yacht caught in treacherous seas off Australian coast – video: Irishman Nick Dwyer and… https://t.co/h8UeyEnYXd pic.twitter.com/lKb6dg3qmg