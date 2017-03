Affaire Troadec: des proches en garde à vue

L'affaire Troadec, cette famille disparue depuis plus de deux semaines dans l'ouest de la France, est «criminelle» et «hors normes», a déclaré vendredi un magistrat, qui n'exclut aucune piste ni qu'un ou plusieurs membres puissent être encore en vie.

Dimanche, à Brest, la police a placé en garde à vue la soeur et le beau-frère de Pascal Troadec, selon une information diffusée par RTL. La police aurait retrouvé des traces du couple dans la maison et la voiture des disparus. Les deux avaient déjà été fait l'objet d'un interrogatoire de courte durée moins de 48h après la découverte de traces de sang dans la maison d'Orvault, selon «Presse-Océan».

Pascal et Brigitte Troadec, deux quinquagénaires, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'ont donné aucune nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur pavillon, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes (ouest).

Les enquêteurs, qui ont diffusé des photos des disparus, tentent de faire la lumière sur cette affaire qui tient la France en haleine, alors que chaque découverte s'avère un peu plus déconcertante.