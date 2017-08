Abattus après avoir tenté de s'évader du tribunal

Trois membres d'un gang meurtrier de braqueurs d'automobilistes qui ont défrayé la chronique en Russie ont été abattus et deux autres blessés lors d'une tentative d'évasion mardi d'un tribunal près de Moscou où ils étaient jugés, a annoncé la police russe.

Poursuivis pour «banditisme», les cinq hommes ont «attaqué les policiers dans l'ascenseur» du tribunal de la région de Moscou et «ont tenté de s'emparer de leurs armes», indique le communiqué, en précisant que trois assaillants ont été tués et deux autres blessés. Un membre de la Garde nationale et deux policiers ont également été blessés dans l'incident, selon la même source.

???????? #Moscou Un prévenu s'est emparé de l'arme à feu d'un agent de sécurité et a ouvert le feu. 3 prévenus abattus. https://t.co/fgQcwjZJmZ pic.twitter.com/Sfk0BNRMjz — Actu17 (@Actu17) 1 août 2017

(afp/nxp)