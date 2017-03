16 tonnes de cocaïne saisies en mer

Les gardes-côtes américains ont déchargé mardi dans un port de Floride 16 tonnes de cocaïne. Les saisies ont été effectuées lors de plusieurs opérations maritimes récentes. La cargaison confisquée représente une valeur à la revente de 420 millions de dollars.

#USCG offloaded approximately 16 tons of cocaine in Port Everglades w/ @USCG Cutter James & HITRON. Check it out https://t.co/4HBvU0m4by pic.twitter.com/cfTOlAiW8U

D'autres navires et des hélicoptères des gardes-côtes ont collaboré avec les autorités américaines pour procéder à ces saisies, de même que le navire canadien NCSM Saskatoon, qui a de son côté saisi 660 kg de cocaïne au large de l'Amérique centrale lors de l'arraisonnement d'un bateau de pêche il y a une dizaine de jours.

30 arrestations

«Ces chiffres sont assez impressionnants», a déclaré lors d'une conférence de presse Mark Feder, commandant du bateau de patrouille USCGC James, pendant le déchargement de la drogue dans le port de Fort Lauderdale, à 50 kilomètres au nord de Miami.

En plus de la drogue, «nous avons aussi arrêté 30 trafiquants et intermédiaires» pour d'éventuelles poursuites devant la justice américaine, a précisé Mark Feder.

#HappeningNow CO of #USCG Cutter JAMES "the real heroes are the crew standing behind me" pic.twitter.com/kxxGp1bUCi