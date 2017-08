1000 animaux morts trouvés dans un local

Près de 2000 animaux, dont 1000 étaient morts, ont été trouvés vendredi dans un local commercial en banlieue de Los Angeles, d'après l'association Inland Valley Humane Society & SPCA.

«Près de 2000 poulets, perruches, perroquets, et autres animaux exotiques ont été secourus dans un entrepôt industriel» où ont également été découverts «des dizaines de poissons exotiques», d'après ce communiqué.

La police de Montclair, ville de la grande banlieue de Los Angeles, est intervenue à la suite d'une inspection pour violations du code des bâtiments industriels. Les inspecteurs ont «entendu des bruits d'animaux et ont ensuite senti l'odeur de décomposition», a expliqué à l'AFP John Minook, porte-parole de la police de Montclair.

Les agents ont alors trouvé les animaux «dans des conditions effrayantes», sans nourriture ni eau, écrit Inland Valley Humane Society dans son communiqué. «C'est ce que j'ai vu de pire au cours de mes neuf ans avec l'association», a affirmé à la chaîne ABC Silvia Lemos, une membre de Inland Valley Humane Society.

«Des poussins, des rats, un caméléon, des serpents...»

«Il y avait des cages avec des animaux morts, pas de ventilation, des animaux qui vivaient dans des fèces et des cadavres d'animaux, il y avait des poussins, des rats, un caméléon, des serpents...», a indiqué John Minook. «L'odeur était atroce à cause des fèces, de la décomposition et de la chaleur», a-t-il ajouté.

Le propriétaire des animaux, décrit par le sergent Minook comme «blanc et qui semble âgé d'une cinquantaine d'années», avait été arrêté plus tôt cette semaine pour des accusations sans lien avec cette affaire.

Il va maintenant faire l'objet de «plusieurs chefs d'accusation d'ordre pénal pour cruauté envers des animaux», conclut l'association. «Il semble qu'il ait souffert de troubles mentaux», et il n'y a pas de signe qu'il ait fait de la contrebande «ou vendu quoique ce soit».

Les autorités ne savent pas comment il a pu accumuler tant d'animaux sans attirer l'attention plus tôt. Mais John Minook souligne que l'entrepôt se situait dans un complexe industriel où il y avait peu de passage. (afp/nxp)