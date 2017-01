Valls et Peillon affichent des projets de démarcation

Manuel Valls et Vincent Peillon ont présenté leur programme mardi matin. Le troisième favori de la primaire du PS, Arnaud Montebourg, le fait aujourd’hui. Le temps presse pour les candidats à l’investiture socialiste pour la présidentielle de 2017: le 1er tour a lieu 22 janvier et le 2e tour le 29 janvier. Les débats TV auront lieu les 12, 15 et 19 janvier. Soit trois débats en sept jours pour distinguer sept candidats.

Valls l’Européen

Manuel Valls veut non seulement présider la France, mais aussi «refonder l’Europe». C’est l’une de ses priorités et il propose dès lors une grande conférence. «La protection des Européens à l’heure de la mondialisation est essentielle pour ceux qui se sentent dépossédés de leur destin», explique-t-il lors de sa présentation. Une proposition qui permet d’allier défense des classes populaires et souverainisme. Un terreau politique qui a réussi à Donald Trump aux Etats-Unis et aux brexiters au Royaume-Uni. En France, l’ex-premier ministre concurrence ainsi le FN et le «patriotisme économique» d’Arnaud Montebourg.

Dans les 50 pages de son programme, Manuel Valls marche sur un mince chemin de crête entre inventaire du quinquennat de François Hollande et renouveau de ses propositions. Au-delà de sa préconisation polémique de supprimer le 49.3, il veut surprendre. Notamment par la mise en place d’un «revenu décent». Soit la fusion des minima sociaux et la création d’un revenu d’autonomie pour les 18-25 ans. Il entend également abolir en dix ans l’écart salarial femmes-hommes.

Peillon l’intelligence

Professeur de philosophie, Vincent Peillon parle de «gagner la bataille de l’intelligence». Idéologiquement, cela signifie gouverner à gauche avec des idées de gauche. Il revendique ainsi l’héritage de Lionel Jospin, dont il fut la plume. Compliqué néanmoins si l’on songe que son mentor a été éliminé en 2002 avec un bilan pourtant excellent. Dans le concret, l’ex-ministre de l’Education veut créer 8000 postes supplémentaires d’enseignants et 4000 postes de chercheurs et ingénieurs. Autant que du socialisme, Vincent Peillon se revendique du républicanisme. Soit la défense et la revivification du modèle français comme axe cardinal de l’action de l’Etat. Il veut aussi rénover l’Europe par le biais d’un «New Deal européen» qu’il chiffre à 1000 milliards d’euros.

Les points communs

La sécurité dans un pays en état d’urgence est aussi un incontournable. Autant Vincent Peillon que Manuel Valls proposent de porter le budget de la Défense à 2% du PIB et de créer 5000 postes de gendarmes sur cinq ans. Tous deux prônent également une diminution du nombre des parlementaires.

Curieuse primaire…

Aux trois favoris cités (Valls, Peillon, Montebourg), il faut encore ajouter Benoît Hamon comme candidat avec de réelles chances de peser. L’ex-écologiste François de Rugy, la radicale Sylvia Pinel et le président du Parti démocrate Jean-Luc Bennahmias feront sans doute de la figuration. A noter que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ne participent pas à ce scrutin. Ce sont pourtant les deux personnalités de gauche les mieux dotées dans les sondages pour la présidentielle de 2017 derrière les candidats de la droite François Fillon et du FN Marine Le Pen.

Les soutiens

François Hollande, le président du renoncement, a fait savoir qu’il ne soutiendrait personne. Le chef de l’Etat veut rester au-dessus de la mêlée. Manuel Valls a reçu le soutien de Najat Vallaud-Belkacem et de Jean-Yves Le Drian. D’autres ministres de l’actuel gouvernement devraient soutenir l’ex-premier ministre qui à ce baromètre-là l’emporte largement.

Vincent Peillon a, lui, reçu le soutien de la maire de Paris Anne Hidalgo. Et de quelques seconds couteaux. Arnaud Montebourg est, lui, appuyé par la cohorte des frondeurs du PS. Notamment Christian Paul et Laurent Baumel. Mais ce ne sont pas à proprement parler des poids lourds du PS.

Reste à savoir qui aura le soutien de Christiane Taubira et de Martine Aubry. Ces deux personnalités de poids au sein du PS ne se sont pas encore prononcées. Mais il est certain qu’elles ne rallieront pas Manuel Valls, avec qui elles ont des différends politiques très marqués. (TDG)