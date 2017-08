Une voiture fonce sur des militaires près de Paris

Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle mercredi matin dans une banlieue du nord-ouest de Paris, faisant 6 blessés dont deux dans un état sérieux, a annoncé à l'AFP la préfecture de police de Paris.

L'attaque a eu lieu vers 8h00 et le véhicule est en fuite, a-t-on ajouté de même source, en précisant que le pronostic vital des deux blessés graves n'était pas engagé.

#BREAKING: 6 French soldiers injured, 2 seriously after being hit by a vehicle in Levallois-Perret #Paris in an apparent tertor attack pic.twitter.com/RtxM6mXnUf