Un attentat frappe au cœur de la capitale britannique

Un an jour pour jour après Bruxelles, Londres est la nouvelle victime européenne du terrorisme. La cible ne pouvait être plus symbolique: en choisissant Westminster, c’est son centre politique et touristique qui a été visé. Après la France, l’Allemagne et la capitale de l’Union européenne, le Royaume-Uni est la nouvelle victime récente des attentats. Cette attaque a fait au moins quatre morts et une vingtaine de blessés. Elle a également rappelé aux Britanniques que le terrorisme pouvait frapper sans prévenir sur son territoire, comme il l’avait déjà fait le 7 juillet 2005: cinquante-deux personnes avaient alors péri et près de sept cents avaient été blessées.

Les parlementaires cloîtrés

En début de soirée, alors que les hélicoptères tournoyaient encore dans le ciel du centre de la capitale britannique, Scotland Yard était parvenu à établir le déroulé de l’attentat. «L’attaque a commencé lorsqu’un véhicule a renversé des gens sur le pont de Westminster, dont trois policiers revenus d’une cérémonie de commémoration», a expliqué Mark Rowland, l’un des responsables de Scotland Yard en charge de l’antiterrorisme. «La voiture s’est ensuite écrasée près du palais de Westminster et au moins un homme, armé d’un couteau, a continué l’attaque, essayant d’entrer dans le parlement.» Journaliste à la BBC, Dominic Casciani a twitté que de multiples sources lui ont mentionné la présence de deux personnes à bord du véhicule.

«Malheureusement, quatre personnes sont mortes, dont un officier de police qui protégeait le parlement et un homme que nous pensons être l’assaillant, tué par balle par des officiers de police armés. Il y a au moins vingt blessés.» Scotland Yard estime pour le moment qu’un seul assaillant a pris part à cette attaque mais a bouclé le quartier par sécurité.

Moins d’une demi-heure après l’attaque, la police a déjà totalement évacué les alentours et bloqué l’accès à une centaine de mètres du parlement. Les sirènes d’ambulances et de voitures de police résonnent dans tout le quartier, tandis que les hélicoptères arpentent le ciel. Les officiers de police deviennent de plus en plus nerveux. Ils hurlent aux passants de s’éloigner, de rentrer chez eux tandis qu’ils élargissent le périmètre de sécurité.

«On nous a dit de rester à l’intérieur de nos bureaux pour le moment mais cela fait deux heures, donc je préfère rentrer chez moi», explique, mallette à la main, un employé du Ministère des affaires étrangères, situé à une centaine de mètres du parlement dans l’avenue Whitehall. «On ne nous a pas dit ce dont il s’agit mais les réseaux sociaux ont vendu la mèche.»

Panique sous le Big Ben

Alors que la nuit commence à tomber, Tim Farron, le chef du Parti libéral-démocrate, sort à son tour du parlement. Tout le gratin politique de Westminster est en effet présent ce mercredi à la Chambre des communes pour la traditionnelle séance de questions au premier ministre. «Nous allions voter lorsque nous avons entendu un gros «bang!», raconte-t-il. Nous ne savions pas ce que c’était, mais on nous a demandé de ne pas bouger de l’intérieur du parlement. Nous avons ensuite regardé par les fenêtres et nous avons vu que quelque chose s’était passé sur le pont.»

Matthew, qui ne veut pas donner son nom, traverse le pont de Westminster à ce moment-là. Alors qu’il a plu toute la matinée, le soleil vient tout juste d’apparaître. L’occasion pour lui et de nombreuses personnes de profiter de cette jolie vue de Big Ben, du parlement et du London Eye, la grande roue installée sur la rive opposée. Il entend alors le gros «bang!» derrière lui. «C’était tellement fort que tout le monde s’est retourné, souffle-t-il, encore tout rouge. Je me suis rapproché pour savoir ce que c’était, mais à ce moment-là les gens se sont mis à hurler et à courir dans l’autre sens. J’ai fait comme eux.» Sur le pont, une vingtaine de personnes ont été renversées par la camionnette – une femme est même tombée dans la Tamise, sans doute pour éviter le choc. Parmi elles, trois adolescents venus de la ville française de Concarneau, dont deux seraient dans un état grave. Devant les grilles du parlement, le député, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et ancien militaire Tobias Ellwood tente de ranimer le policier poignardé en lui faisant du bouche-à-bouche. Sans succès.

Dès que la police a été mise au courant du drame qui s’est joué devant le parlement, la première ministre Theresa May est sortie de la Chambre des communes, escortée par huit membres des unités spéciales. Elle a alors rejoint sa résidence officielle, le 10 Downing Street, situé lui aussi à quelques mètres du parlement. Une réunion du comité de crise du gouvernement, qui comprend tous les principaux responsables du gouvernement, de la police et des services antiterroristes, a eu lieu peu après l’incident. Mark Rowland a d’ailleurs précisé que «la population londonienne verra des policiers supplémentaires, armés et non armés, dans nos rues. […] Nous pouvons demander le soutien des militaires si cela devait se révéler nécessaire.» De fait, des policiers lourdement armés sont positionnés en fin de journée dans la station de métro Embankment, non loin de Westminster.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a résumé le discours politique général en «exprimant ma gratitude, au nom de tous les Londoniens, à la police et aux services d’urgence qui ont fait preuve de bravoure en ces circonstances difficiles». Il a ensuite voulu rassurer ses concitoyens «et nos visiteurs: Londres reste l’une des villes les plus sûres du monde, la meilleure du monde, nous restons soudés face à ceux qui cherchent à nous faire du mal et à détruire notre mode de vie.»

Le parlement a d’ailleurs annoncé que les affaires courantes reprendraient dès jeudi. La vie suit son cours.

