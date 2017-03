«Le «tous pourris!» était une insulte, c’est devenu une excuse!» L’ancien procureur de Nice, Eric de Montgolfier s’inquiète de l’ambiance de guerre anti-justice qui règne lors de cette campagne électorale entachée par le soupçon des affaires. Ex-star de la justice française, et spécialiste des affaires sensibles, Eric de Montgolfier a envoyé en prison Bernard Tapie dans les années 90. L’actualité? C’est ce mardi que Penelope Fillon a été convoquée par les juges d’instruction pour son éventuelle mise en examen dans l’affaire de ses présumés emplois fictifs (lire ci-contre).

L’ex-magistrat de 70 ans ne veut évidemment pas commenter ni supputer l’affaire Fillon en elle-même mais se dit affecté par l’ambiance générale. «Le moment est difficile pour la démocratie. Deux candidats à la présidentielle sont soupçonnés d’avoir détourné de l’argent public et je rencontre des gens, et même des amis de toujours, qui me répondent, ils n’ont rien fait de plus que les autres!» Eric de Montgolfier, chagrin, vient de publier «On ne peut pas éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts» (Le Cherche-Midi).

«L’ambition des valeurs a disparu!»

Et Eric de Montgolfier de constater que «la probité des élus n’est peut-être plus un facteur déterminant du vote. Cela m’attriste profondément.» L’ex-magistrat d’établir d’ailleurs un lien entre le comportement des candidats et celui des électeurs. Ou du moins se montre sévère envers l'opinion publique.

«De manière générale, la recherche de l’intérêt général a disparu. Les candidats semblent faire campagne pour des intérêts particuliers. Et les électeurs soutiennent celui qui préserve au mieux les leurs. Tant mieux, s’ils sont honnêtes… Et s’ils ne le sont pas, ce n’est pas si grave. L’ambition des valeurs a disparu. C’est fâcheux», glisse Eric de Montgolfier.

Ainsi Eric de Montgolfier estime que les immunités parlementaires devraient être systématiquement levées. Afin que la justice puisse, non pas intervenir dans le processus politique, mais traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité. «Le symbole serait fort», explique celui a travaillé avec le candidat du PS Benoît Hamon. «Je ne suis pas encarté socialiste. Il m’a demandé des conseils pour son programme justice. J’ai trouvé bien de lui faire profiter de mon expérience», se défend Eric de Montgolfier.

Cabinet noir ?

Et le cabinet noir? Eric de Montgolfier sourit… C’est en effet la nouvelle tactique des Républicains qui mettent en cause le fonctionnement de la justice. Elle serait instrumentalisée par un cabinet noir, piloté par François Hollande, et qui ferait sortir les affaires judiciaires qui ennuient le candidat de la droite.

«Tout d’abord, informer sa hiérarchie ne veut pas dire prendre des instructions. A mon époque, je me souviens qu’on m’avait demandé «si j’étais prêt à téléphoner à l’Elysée…» Et ce n’était pas François Hollande qui était à l’Elysée. Par ailleurs, quand je faisais une perquisition chez un élu, j’informais ma hiérarchie une fois sur place. Et voilà», explique l’ex-juge.

Et Eric de Montgolfier de raconter: «Evidemment que des informations remontent du procureur vers le ministre de la Justice, c’est une forme de loyauté et une nécessité dans le fonctionnement de l’institution. Ensuite si ces informations circulent du Ministère de la justice vers le Premier ministre ou vers l’Elysée, c’est probable. Mais cela n’a pas d’incidence sur la manière dont les magistrats font leur métier», glisse l’homme de loi. Ce dernier souligne encore que la polémique ne touche pas la véracité des faits au centre des affaires. (TDG)