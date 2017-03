Tollé autour d'un article sexiste sur les ministres

«Never mind Brexit, who won Legs-it!» C'est le titre provocateur et racoleur qu'a utilisé mardi en Une le journal Daily Mail. Ce jeu de mots intraduisible signifie en gros: «oubliez le Brexit, voici celle qui a les plus belles jambes.» Ceci pour parler des gambettes de la Première ministre Teresa May et de son homologue écossaise Nicola Sturgeon. Les deux femmes s'étaient rencontrées lundi pour évoquer le projet de référendum de l'Ecosse qui veut sortir du Royaume-Uni alors que celui-ci a voté le Brexit.

Bref: un sujet extrêmement sérieux et important pour les sujets de sa Majesté. Mais qui n'a pas intéressé plus que ça le Daily Mail qui a demandé à ses lecteurs de choisir laquelle des deux femmes avait les plus belles jambes. Et le journal enfonce le clou en petits caractères : «Pas de crêpage de chignons, mais l'atmosphère était particulièrement froide lors de cette rencontre».

L'article a immédiatement suscité un tollé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #legsit. Et même en haut lieu, puisque Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, s’est fendu de ce tweet : «On est en 2017. Ce sexisme doit être relégué au passé. Honte au Daily Mail.».

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 27 mars 2017

Cette internaute a jugé elle que l'on avait reculé non pas d'une heure avec l'heure d'été, mais d'au moins 65 ans.

I mean, the clocks changed at the weekend and we lost an hour but I didn't think we lost 65 years as well #legsit pic.twitter.com/hRs6nIX7jx — ophelia (@claireeophelia) 28 mars 2017

Un autre se demande pourquoi on se bat encore pour l'égalité des sexes:

Getting angry about #legsit as vile sexism misses point. It's deliberate anti-liberal posturing. Much more cynical. pic.twitter.com/SCNvtpDMwK — Matt Kelly (@mk1969) 28 mars 2017

Pour cet internaute, le Daily Mail aurait dû s'appeler Daily Male, en jouant avec le mot mâle.

The Daily Mail might as well change its name to The Daily Male and replace the crest with the pervy crying laughing emoji. #legsit FFS! — Adam (@ThereWillBeGin) 27 mars 2017

Cette femme n'en revient toujours pas:

ARE YOU.



FUCKING.



KIDDING ME? pic.twitter.com/ieJ8mXjyAg — Dolly H Alderton (@dollyalderton) 27 mars 2017

La Une du Daily Mail a aussi été remaniée. Avec un texte disant: deux femmes faisant leur boulot en s'habillant comme elles ont en envie.

D'autres internautes s'en sont donné à cœur joie dans la parodie, en présentant les jambes de politiciens britanniques, dont l'ex-Premier ministre David Cameron (tout à gauche):

Sadly I can't find the source for who made this, but whoever you are, you've made my day #legsit pic.twitter.com/wgbFYLb8XZ — Emily Davies (@EmilyDTV) 28 mars 2017

Stick that in your pipe and smoke it #legsit pic.twitter.com/UPuW6QbDnn — Time Saving Heroes (@helloTSHTeam) 28 mars 2017

Quant aux deux principales intéressées, elles ont refusé tout commentaire.

(nxp)