Pour Fillon, Juppé ne veut rien changer

«Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses», lance François Fillon. Et Alain Juppé de rétorquer: «On ne peut pas demander aux fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins, simplement parce que c’est injuste!» Il a fallu attendre presque une heure de débat, hier soir, pour assister à la première vraie passe d’armes lors du grand débat TV entre François Fillon et Alain Juppé. Le duel des deux droites vers l’Elysée.

Le plateau TV s’est paré de rouge violacé et de bleu pour accueillir les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre. Ce scrutin, organisé pour la première fois par Les Républicains, désignera lors du second tour de dimanche prochain le candidat unique de la droite française. Un débat dont l’enjeu est la présidentielle ou presque… Car le champion des Républicains a de fortes chances de succéder à François Hollande en mai prochain.

Ambiance «bonace»

Le «44 - 28» est dans tous les esprits. Ce sont les scores des deux rivaux d’un soir. En clair: seize points d’écart à rattraper pour Alain Juppé. Le maire de Bordeaux, longtemps favori, est désormais l’outsider face au surprenant François Fillon qui a atteint, avec son 44%, un score canon. Mais malgré l’enjeu, Alain Juppé et François Fillon déroulent leur programme dans une ambiance «bonace» lors de la première heure. Le Thatcher de la Sarthe se montre plus tranquille. En position d’attente. Le maire de Bordeaux, lui, semble plus fébrile.

Tout d’abord, le chapitre est présidentiel. «Je serai un président qui préside. Il y a besoin d’autorité», glisse Alain Juppé. «J’ai un projet précis que je mettrai en œuvre lors des trois premiers mois. Les grandes réformes seront engagées», explique François Fillon. Vient ensuite le volet économique (abandon des 35 heures, hausse de la TVA et de l’âge de la retraite, suppression de l’ISF), les Français sont restés sur leur faim. Les deux rivaux ont surtout souligné leur concordance, car leurs points de divergence sont minimes sur les questions économiques.

Vient cet échange sur la suppression du nombre de fonctionnaires qui permet au moins de mesurer les différences de méthode. Entre l’accompagnement d’une réforme nécessaire avec son volet social, selon Alain Juppé, et un choc positif de compétitivité avec une dose de brutalité assumé par François Fillon. Nécessaire, selon lui, pour créer au plus vite de l’emploi en France. «Car la meilleure politique sociale, c’est l’emploi», ne tergiverse pas le favori.

Questions de société

«J’ai voté tous les textes en lien avec l’interruption volontaire de grossesse que je n’ai jamais remis en cause. Le procès qu’on me fait est ridicule. J’ai le plus grand respect pour Simone Veil», enchaîne François Fillon alors que le débat aborde les questions sociétales. Alain Juppé revient à la charge: «Mais tu contestes néanmoins ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps à titre personnel», relance Alain Juppé.

Cette partie du débat sur le rôle de la femme, sa place dans la société comme le modèle familial à favoriser sont les vraies différences entre les deux candidats. La campagne a même failli s’envenimer avec la polémique sur les soutiens d’extrême droite à François Fillon. Mais au final, Alain Juppé, le moderne, contre François Fillon qui refuse qu’on l’enferme dans une caricature de catholique moyenâgeux, n’ont pas attaqué de front. Des frictions sur l’IVG, comme une très rapide altercation sur l’islam, auront été les seuls moments forts d’un débat resté trop policé pour qu’il permette à l’un ou l’autre de marquer ses différences. Un débat de clarification en quelque sorte. Pas de K.-O. mais une victoire aux points pour François Fillon tout de même.

