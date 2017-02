Podemos entre en congrès dans la discorde

C’est la guerre au sein de Podemos. La tension monte dans les dernières heures avant le congrès du parti anti-austérité qui va se dérouler ce week-end. Les réseaux sociaux orchestrent à fond ce qui ressemble à un combat des chefs. Pablo Iglesias, le leader de la formation qui a réussi à faire imploser le paysage politique espagnol, est aujourd’hui à couteaux tirés avec son second, Iñigo Errejon. Ils s’affrontent pour tracer la ligne du parti et définir sa stratégie.

Trois ans après ce qui avait commencé comme une belle aventure entre copains de la faculté de sciences politique de Madrid, le noyau fondateur de Podemos se déchire dans une ambiance de guerre de tranchées. Les plus prudents se sont retirés avant pour éviter les balles perdues. Les autres s’affrontent.

«C’est l’armée de Pancho Villa», ironise pour sa part la secrétaire générale du Parti Populaire (PP), Maria Dolores de Cospedal, dont la formation, en congrès aussi ce week-end, est en effet peu habituée aux grands affrontements. Du côté de Podemos, les dirigeants tentent de dédramatiser. Si les débats au sein de l’organisation sont aussi vifs, «c’est simplement du fait de sa grande transparence», assure Pablo Iglesias.

Nul doute que le chemin parcouru depuis la genèse de Podemos est spectaculaire. La petite formation avait décroché par surprise cinq députés aux élections européennes de mai 2014, en s’annonçant comme le défenseur de «ceux d’en bas» face à l’indifférence des élites économiques et à une gauche qui tournait à vide. Aux municipales de mai 2015, ses candidats gagnaient Madrid, Barcelone, Saragosse, Cadix et La Corogne. Et aux législatives de 2016, elle s’est retrouvée au coude à coude avec le Parti socialiste (PSOE). Un récent sondage situe maintenant Podemos à 21,7%, en deuxième position derrière le PP (33%) et devant le PSOE (18,6%), ce qui le place comme leader de la gauche.

Reste maintenant à savoir ce que va devenir ce succès. C’est là-dessus que les dirigeants s’empoignent littéralement. «Il s’agit d’une crise de croissance nécessaire», décrypte Pablo Simon, directeur du groupe d’analyse politique Politikon. «Pablo Iglesias prône la résistance. Il veut garder un pied dans la rue et refuser tout compromis parlementaire, pour s’affirmer contre le grand parti d’opposition, aux dépens d’un Parti socialiste supposé trop faible face au gouvernement de droite.» Son concurrent, Iñigo Errejon, est sur une ligne différente, explique le politologue: «Il croit au contraire que Podemos peut être utile au parlement en passant des accords pour voter des avancées sociales, et veut marquer des points pour occuper le terrain face à un Parti socialiste faible, privé de leader depuis l’éviction de Pedro Sanchez.»

Les deux stratégies vont donc être défendues ce week-end lors du congrès de Podemos, et ce sont les quelque 460 000 inscrits qui trancheront en votant sur Internet. «Et n’oubliez pas, lundi, nous serons tous à nouveau compagnons de parti», prévenait Iñigo Errejon il y a quelques jours, même si la réconciliation semble impossible.

(TDG)