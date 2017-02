Non, la pizza hawaïenne ne sera pas bannie en Islande

Bonne pâte, le président islandais Gudni Johannesson a finalement assuré qu'il n'interdirait pas la pizza hawaïenne comme il l'avait suggéré. Il a constaté qu'il n'en avait de toute façon pas le pouvoir.

L'affaire est partie d'une plaisanterie, relevée par les médias nationaux, lors d'une visite du chef de l'État mi-février dans un lycée d'Akureyri, localité du nord de l'île. À un élève qui lui demandait ce qu'il pensait de l'ananas sur les pizzas, il avait répondu qu'il détestait, et que s'il pouvait il proscrirait la recette.

Plutôt des fruits de mer

Mardi, alors que l'affaire avait dépassé les frontières de ce petit pays et embrasé les réseaux sociaux, il a de nouveau évoqué ce sujet sensible sur Facebook, sur le ton le plus sérieux.

Iceland’s president denounces pineapple as a pizza topping. https://t.co/gU6H1hDTM4 pic.twitter.com/v77M7T9MOt — Foreign Policy (@ForeignPolicy) 22 février 2017

«Je n'ai pas le pouvoir de faire des lois qui interdisent aux gens de mettre des ananas sur leur pizza. Je suis heureux de ne pas détenir un tel pouvoir. Les présidents ne doivent pas avoir un pouvoir illimité», a-t-il expliqué. «Pour les pizzas, je recommande les fruits de mer», a-t-il conclu.

M. Johannesson, 48 ans, est particulièrement au fait des questions constitutionnelles, ayant derrière lui une carrière de professeur de science politique.

Élu en 2016 par des Islandais qui voulaient renouveler leur classe politique, il a affiché un style sobre et décontracté qui plaît à ses concitoyens. Le dernier sondage sur son action, publié le 24 janvier, montrait 81,4% d'opinions favorables. (ats/nxp)