Nicolas Sarkozy a changé la vie politique française

Que vont faire les antisarkozystes sans Nicolas Sarkozy? La question, évidemment ironique, se pose. Car aucun homme politique n’a à ce point influencé la vie politique française ces vingt dernières années. Depuis 2002, date à laquelle il a été nommé ministre de l’Intérieur lors du deuxième mandat présidentiel de Jacques Chirac, l’homme est devenu le pivot de la politique française.

Car l’énergique Nicolas Sarkozy, 61 ans, suscite une passion d’ordinaire réservée aux stars du show-business – les pleurs des militants dimanche soir ainsi que les ventes de ses livres en attestent – qui va de pair avec une détestation profonde de la part de nombreux Français.

Le parti antisarkozy

L’informel parti antisarkozyste trouve surtout ses adhérents à gauche, mais aussi à droite. «Il nous a séduits une fois, mais il a déçu. Et il n’a définitivement pas les codes. Il est trop vulgaire pour une partie de la France», nous explique Guy. Ce quadra parisien se revendiquant «bobo de droite», dans la file d’un bureau de vote, votait Juppé par conviction mais n’était pas fâché de se débarrasser de «Sarko le vulgaire».

Dimanche soir, au moment d’acter sa défaite, les mots de Nicolas Sarkozy ont été remarqués. Il a eu cette solennité et cette dignité qui lui ont souvent fait défaut. Et il est parti. Mais où? «Au revoir à tous. Il est temps d’aborder une vie avec plus de passions privées et moins de passions publiques.» En 2012, après sa défaite lors de la présidentielle, cette élection qu’il n’a cessé de considérer «volée» par François Hollande, il avait déjà indiqué vouloir faire «autre chose».

Le PS orphelin de son ennemi

D’ailleurs, tout au long de l’actuel quinquennat, le procès en illégitimité fait à François Hollande participe de ce sentiment que les Français ont davantage éliminé Nicolas Sarkozy qu’élu le président socialiste. En 2012, c’est Nicolas Sarkozy qui a perdu. Encore une fois, il était le centre de gravité.

Hier matin encore, sur France Info, le secrétaire général du Parti socialiste pensait que Sarkozy n’allait pas disparaître de la scène politique. Jean-Christophe Cambadélis semblait comme sonné, se désespérant déjà de la perte de son meilleur ennemi. Car effectivement, personne n’imaginait l’ancien président perdre au 1er tour et encore moins adouber son ancien premier ministre François Fillon, qualifié autrefois de «collaborateur».

Ses idées restent...

Cela ne peut pas se terminer comme ça? Nicolas Sarkozy n’a pas orchestré son retour depuis des mois, écrit deux livres, fait acte de contrition – «J’ai abaissé la fonction présidentielle», a-t-il confessé –, résisté aux attaques de son ex-conseiller occulte Patrick Buisson, qu’il qualifie de «traître», pour échouer dans l’antichambre de la vraie course à l’Elysée. Et pourtant si: il a été mis à la retraite anticipée – et peut-être renvoyé à ses affaires de justice – par les électeurs de droite, du centre et sans doute quelques socialistes.

Mais lorsque même un président socialiste, François Hollande, n’hésite pas à dégainer la déchéance de nationalité comme arme sécuritaire – c’est Nicolas Sarkozy, lors du discours de Grenoble en 2010, qui l’évoqua le premier hors des cercles de l’extrême droite – on ne peut que constater qu’il a gagné la bataille des idées. Ou du moins les a banalisées. Personne n’a autant structuré la vie politique récente en France que le vibrionnant Nicolas Sarkozy. (TDG)